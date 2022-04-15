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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 15.04.2022
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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 15.04.2022
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (77%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:32
2022-04-15T12:32
общество
россия
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большинство россиян (77%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".На вопрос, как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, 77% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 12%.Доверяют Путину 76% россиян, а скорее не доверяют 14% населения, 10% затруднились с ответом.Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 8-10 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фомнибус, владимир путин
12:32 15.04.2022
 
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Фонд "Общественное мнение": 77 процентов россиян положительно оценивают работу Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большинство россиян (77%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, 77% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 12%.
Доверяют Путину 76% россиян, а скорее не доверяют 14% населения, 10% затруднились с ответом.
Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 8-10 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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