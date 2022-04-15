https://ria.ru/20220415/putin-1783688383.html
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 15.04.2022
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (77%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:32
2022-04-15T12:32
2022-04-15T12:32
общество
россия
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большинство россиян (77%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".На вопрос, как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, 77% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 12%.Доверяют Путину 76% россиян, а скорее не доверяют 14% населения, 10% затруднились с ответом.Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 8-10 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фомнибус, владимир путин
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Фонд "Общественное мнение": 77 процентов россиян положительно оценивают работу Путина