https://ria.ru/20220415/putin-1783688383.html

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 15.04.2022

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (77%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:32

2022-04-15T12:32

2022-04-15T12:32

общество

россия

фомнибус

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большинство россиян (77%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, 76% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".На вопрос, как вы считаете, Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, 77% респондентов ответили, что хорошо. Негативно оценили работу президента 12%.Доверяют Путину 76% россиян, а скорее не доверяют 14% населения, 10% затруднились с ответом.Репрезентативный еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился 8-10 апреля с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах РФ.Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, фомнибус, владимир путин