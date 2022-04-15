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Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая - РИА Новости, 15.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220415/puteshestviya-1783454355.html
Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая
Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая - РИА Новости, 15.04.2022
Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая
Определены самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T03:35
2022-04-15T03:35
туризм
туризм
новости - туризм
переславль-залесский
калужская область
тверь
праздники
поезда
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Определены самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону, были исключены города Подмосковья.Оказалось, что путешественникам из столицы доступны 24 направления в 12 регионах, которые укладываются в данный лимит. Они могут отправиться Тверскую, Тульскую, Липецкую, Смоленскую, Брянскую, Нижегородскую, Ярославскую, Ивановскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую и Владимирскую области.Список самых дешевых маршрутов возглавляет Переславль-Залесский в Ярославской области. Средний чек за такое путешествие составляет 339 рублей в одну сторону. На втором месте — Сухиничи в Калужской области (361 рубль). Замыкает тройку Гагарин в Смоленской области (484 рубля).В десятку самых востребованных также вошли Навашино, Ряжск, Сафоново, Вязьма, Владимир, Тверь и Бологое.
https://ria.ru/20220414/prazdniki-1783277729.html
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переславль-залесский
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туризм, новости - туризм, переславль-залесский, калужская область, тверь, праздники, поезда, ряжск, владимир, вязьма, бологое, смоленская область, ярославская область, москва
03:35 15.04.2022
 
Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая

Переславль-Залесский стал самым популярным направлением для путешествий на поезде в мае

© Depositphotos / sannebergДевушка фотографирует из окна поезда
Девушка фотографирует из окна поезда - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Depositphotos / sanneberg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Определены самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону, были исключены города Подмосковья.
Оказалось, что путешественникам из столицы доступны 24 направления в 12 регионах, которые укладываются в данный лимит. Они могут отправиться Тверскую, Тульскую, Липецкую, Смоленскую, Брянскую, Нижегородскую, Ярославскую, Ивановскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую и Владимирскую области.
Список самых дешевых маршрутов возглавляет Переславль-Залесский в Ярославской области. Средний чек за такое путешествие составляет 339 рублей в одну сторону.
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На втором месте — Сухиничи в Калужской области (361 рубль). Замыкает тройку Гагарин в Смоленской области (484 рубля).
В десятку самых востребованных также вошли Навашино, Ряжск, Сафоново, Вязьма, Владимир, Тверь и Бологое.
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