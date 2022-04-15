https://ria.ru/20220415/puteshestviya-1783454355.html

Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая

Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая - РИА Новости, 15.04.2022

Названы самые дешевые направления для путешествий на поезде в начале мая

Определены самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T03:35

2022-04-15T03:35

2022-04-15T03:35

туризм

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переславль-залесский

калужская область

тверь

праздники

поезда

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Определены самые бюджетные направления для путешествий на поезде в майские праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей с датами поездки с 30 апреля по 10 мая. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону, были исключены города Подмосковья.Оказалось, что путешественникам из столицы доступны 24 направления в 12 регионах, которые укладываются в данный лимит. Они могут отправиться Тверскую, Тульскую, Липецкую, Смоленскую, Брянскую, Нижегородскую, Ярославскую, Ивановскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую и Владимирскую области.Список самых дешевых маршрутов возглавляет Переславль-Залесский в Ярославской области. Средний чек за такое путешествие составляет 339 рублей в одну сторону. На втором месте — Сухиничи в Калужской области (361 рубль). Замыкает тройку Гагарин в Смоленской области (484 рубля).В десятку самых востребованных также вошли Навашино, Ряжск, Сафоново, Вязьма, Владимир, Тверь и Бологое.

https://ria.ru/20220414/prazdniki-1783277729.html

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

переславль-залесский

калужская область

тверь

ряжск

владимир

вязьма

бологое

смоленская область

ярославская область

москва

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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