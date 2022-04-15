21:31 15.04.2022 (обновлено: 22:16 15.04.2022)
Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой
Минобороны заявило о подготовке Киевом кровавой провокации на вокзале в Лозовой
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украина планирует очередную провокацию с нанесением удара "Точкой-У" по беженцам на вокзале в Лозовой, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая", — сказал он.
По словам генерала, ракету запустят со стороны Старомихайловки, чтобы имитировать удар с подконтрольной российским войскам и силам ДНР территории.
"Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — подчеркнул Мизинцев.
Он напомнил, что тактические ракеты "Точка-У" применяются только украинскими военными.
"Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — подчеркнул Мизинцев.
Он напомнил, что тактические ракеты "Точка-У" применяются только украинскими военными.
"Заблаговременно предупреждаем страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", — заключил генерал.
С предупреждением о такой провокации выступил и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Восьмого апреля при ракетном ударе по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, 87 получили ранения. В Киеве обвинили в этом российские Вооруженные силы. Минобороны опровергло обвинения, пояснив, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.