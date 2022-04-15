https://ria.ru/20220415/provokatsiya-1783825022.html

Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой

Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой - РИА Новости, 15.04.2022

Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой

Украина планирует очередную провокацию с нанесением удара "Точкой-У" по беженцам на вокзале в Лозовой, заявил начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:31

2022-04-15T21:31

2022-04-15T22:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьковская область

вооруженные силы рф

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украина планирует очередную провокацию с нанесением удара "Точкой-У" по беженцам на вокзале в Лозовой, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая", — сказал он.По словам генерала, ракету запустят со стороны Старомихайловки, чтобы имитировать удар с подконтрольной российским войскам и силам ДНР территории."Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — подчеркнул Мизинцев.Он напомнил, что тактические ракеты "Точка-У" применяются только украинскими военными."Заблаговременно предупреждаем страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", — заключил генерал.С предупреждением о такой провокации выступил и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Восьмого апреля при ракетном ударе по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, 87 получили ранения. В Киеве обвинили в этом российские Вооруженные силы. Минобороны опровергло обвинения, пояснив, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.

https://ria.ru/20220412/kapuotstso-1783122609.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украинский демократический альянс за реформы (удар)