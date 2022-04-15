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Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/provokatsiya-1783825022.html
Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой
Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой - РИА Новости, 15.04.2022
Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой
Украина планирует очередную провокацию с нанесением удара "Точкой-У" по беженцам на вокзале в Лозовой, заявил начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:31
2022-04-15T22:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украина планирует очередную провокацию с нанесением удара "Точкой-У" по беженцам на вокзале в Лозовой, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая", — сказал он.По словам генерала, ракету запустят со стороны Старомихайловки, чтобы имитировать удар с подконтрольной российским войскам и силам ДНР территории."Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — подчеркнул Мизинцев.Он напомнил, что тактические ракеты "Точка-У" применяются только украинскими военными."Заблаговременно предупреждаем страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", — заключил генерал.С предупреждением о такой провокации выступил и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Восьмого апреля при ракетном ударе по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, 87 получили ранения. В Киеве обвинили в этом российские Вооруженные силы. Минобороны опровергло обвинения, пояснив, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.
https://ria.ru/20220412/kapuotstso-1783122609.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украинский демократический альянс за реформы (удар)
21:31 15.04.2022 (обновлено: 22:16 15.04.2022)
 
Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации на вокзале Лозовой

Минобороны заявило о подготовке Киевом кровавой провокации на вокзале в Лозовой

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украина планирует очередную провокацию с нанесением удара "Точкой-У" по беженцам на вокзале в Лозовой, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей. С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая", — сказал он.
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По словам генерала, ракету запустят со стороны Старомихайловки, чтобы имитировать удар с подконтрольной российским войскам и силам ДНР территории.

"Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", — подчеркнул Мизинцев.

Он напомнил, что тактические ракеты "Точка-У" применяются только украинскими военными.
"Заблаговременно предупреждаем страны так называемого цивилизованного Запада во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима", — заключил генерал.
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Восьмого апреля при ракетном ударе по вокзалу Краматорска погибли 50 человек, 87 получили ранения. В Киеве обвинили в этом российские Вооруженные силы. Минобороны опровергло обвинения, пояснив, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. На принадлежность ракеты Украине указывает и ее серийный номер, который виден на снимках с места происшествия.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьВооруженные силы РФУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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