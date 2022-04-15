https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

"Их фирменный почерк". Кто стоит за антироссийскими провокациями на Украине

"Их фирменный почерк". Кто стоит за антироссийскими провокациями на Украине - РИА Новости, 15.04.2022

"Их фирменный почерк". Кто стоит за антироссийскими провокациями на Украине

Запад готовит на Украине провокацию с химическим оружием, чтобы обвинить в его применении российскую армию — сказал в интервью РИА Новости вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:01

безопасность

колин пауэлл

андрей суздальцев

джо байден

россия

багдад (город)

дума

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Запад готовит на Украине провокацию с химическим оружием, чтобы обвинить в его применении российскую армию — сказал в интервью РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он убежден: диверсия нужна НАТО для очернения Москвы в глазах европейцев и американцев, а также обоснования еще более жестких санкций. Угроза вполне реальная — опыт подобных "постановок" у Брюсселя и Вашингтона большой."Красная линия"Президент США Джо Байден еще в конце марта допустил возможность прямого вмешательства НАТО в вооруженный конфликт на Украине, "если Россия использует химическое оружие". Ему немедленно подыграли канцлер Германии Олаф Шольц и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, заявив, что применение боевых отравляющих веществ — это "красная линия", за которой последует "жесткий и соразмерный ответ" Запада.Отправить солдат на Украину они, конечно, не обещали, так как прекрасно понимают, что прямое столкновение с Москвой может перерасти в ядерную войну. Однако "химическая постановка" нужна Вашингтону и Брюсселю для ужесточения санкций и усиления политико-экономического давления."В странах Запада с каждым днем усиливается прессинг изнутри. Складывается ситуация цугцванга, когда нужно принимать санкции, которые ударят по ним самим, — считает Константин Косачев. — Населению нужно будет продемонстрировать нечто совершенно чудовищное в оправдание продолжающегося удорожания базовых продуктов и бензина. В ход может пойти даже оружие массового поражения. На этом фоне разговоры западных политиков про боевые отравляющие вещества вызывают особую тревогу".Химическая и бактериологическая "карта" для американцев и их союзников — излюбленный casus belli. Госсекретарь Колин Пауэлл, выступая в феврале 2003-го в ООН, предъявил пробирку с "бациллами сибирской язвы", после чего США вторглись в Ирак. В итоге оружие массового поражения там не нашли. Но провокация в ООН стоила Багдаду страшных разрушений и сотен тысяч погибших.Сирийский урокХиморужие едва не стало причиной полномасштабной интервенции США и их союзников в Сирию летом 2013-го. В августе в Восточной Гуте (пригород Дамаска) неизвестные распылили газ зарин — погибли от 600 до 1300 человек. Американцы обвинили в этом правительство Башара Асада и пригрозили нанести ракетные и авиационные удары по оборонным предприятиям. Кризис удалось урегулировать благодаря вмешательству России: Москва убедила Дамаск уничтожить запасы боевой химии под контролем международных наблюдателей.К 2017-му все официально задекларированные сирийские запасы отравляющих веществ были уничтожены. Однако 4 апреля в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб произошел выброс зарина — 89 жертв, 550 пострадавших. Представители общественной организации "Белые каски", которую многие считают пособниками боевиков, сообщили западным СМИ о четырех "необычайно слабых взрывах", характерных для авиационных спецбоеприпасов. Естественно, обвинили Асада.Три дня спустя корабли ВМС США ударили крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат, с которой якобы и взлетали самолеты с химическими бомбами. Инцидент в Хан-Шейхуне так и не расследовали. Свидетельства "Белых касок" нельзя считать достоверными хотя бы потому, что эти "волонтеры" — вовсе не специалисты по боевым отравляющим веществам. Зато они — профессиональные пиарщики, которых неоднократно ловили за руку на постановочных съемках, подлогах и откровенном вранье.Как, например, в январе 2018-го, когда, по информации все тех же "Белых касок", в химической атаке в городе Думе в Восточной Гуте "пострадали 13 гражданских лиц, включая женщин и несовершеннолетних".В качестве доказательства западные СМИ опубликовали стандартный видеоряд: один и тот же младенец в кислородной маске, которого на каждом снимке почему-то держат на руках разные люди (и в разных интерьерах), и странный боеприпас с ржавым хвостовиком и цилиндрическим стаканом на месте боевой части. Очень похоже на кустарную минометную мину, которые так ловко мастерят террористы, а не на штатный снаряд армейского образца.Тем не менее на Западе никто не усомнился в правдивости "Белых касок". Вашингтон и Брюссель каждый раз ссылались на их фейки, усиливая давление на правительство Асада."Сопутствующий ущерб"Впрочем, в арсенале украинских и натовских спецслужб есть оружие помощнее "химатак". С самого начала российской специальной операции западные СМИ с твердолобой настойчивостью убеждают аудиторию в том, что "кровавые русские" намеренно бьют по жилым домам и расстреливают на улицах мирное население. Тот факт, что по гражданской инфраструктуре регулярно прилетает со стороны ВСУ, нацбатов и особенно теробороны, полностью игнорируют.В Сети масса свидетельств того, что ВСУ специально размещают артиллерию в жилой застройке и не позволяют местным эвакуироваться, прикрываясь ими, как живым щитом. Очевидно, этому их обучили западные кураторы, привыкшие воевать в чужих странах и цинично называющие потери мирного населения "сопутствующим ущербом". Американская авиация разрушила до основания иракский Мосул или сирийскую Ракку, но никто на Западе не призвал объявить Вашингтону санкции.Особенно показательна "картинка" из Бучи в Киевской области, широко разошедшаяся по европейским и американским СМИ. Боевики тербатов, вступившие в город 3 апреля (после того, как его 30 марта оставили российские войска), вдруг обнаружили на улицах десятки трупов гражданских, братские могилы, тела со следами пыток в подвалах и прочие ужасы. В зверствах немедленно обвинили русских.Краматорский фейкОднако специалисты сразу указали на ряд странностей в видеороликах из Бучи, распространяемых украинскими властями. Во-первых, судя по состоянию тел погибших, их убили максимум за два дня до прихода украинских военных: никаких следов разложения. Во-вторых, на большинстве трупов были белые повязки — опознавательный знак, который используют россияне. В-третьих, некоторые "мертвецы" на видеокадрах шевелятся. В-четвертых, большинство тел одеты в однотипную одежду и лежат на ограниченном участке улицы. В-пятых, украинские журналисты, побывавшие в Буче 2 апреля, ни о каких массовых убийствах не сообщали. И таких несостыковок — масса."В Киеве с большим беспокойством ожидают итогов боев за Донбасс, — объясняет политолог Андрей Суздальцев. — Украина и США такими очевидными провокациями пытаются остановить спецоперацию. Между ними есть даже конкуренция: кто сделает это первым. Американцам безумно важно показать, что западный мир доминирует. А цель у них общая — представить Россию исчадием ада".Далеко не все инсценировки удается завершить с нужным результатом. Так, 8 апреля ВСУ ударили баллистической ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Погибли более 50 человек. Украинские и западные СМИ, разумеется, обвинили Москву. Вот только в прессу утекли фотографии обломков ракеты с четко различимым серийным номером. Оказалось, что этот боеприпас — из украинских арсеналов. Тогда западные журналисты, как по команде, перестали упоминать в репортажах Краматорск.Власти стран НАТО и ЕС совсем недавно по историческим меркам уже использовали массовую гибель людей как повод для наказания "неугодных". В январе 1999-го югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. Комиссия Евросоюза записала их в мирные жители. Вот и повод для войны. В 78-дневной воздушной кампании НАТО погибли тысячи, страну разрушили.У западных политиков, военных и спецслужб очень последовательная стратегия. Если какой-то прием, провокация или фейк срабатывает, можно не сомневаться, что его применят снова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/khimoruzhie-1777922004.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200127/1563944330.html

https://ria.ru/20181121/1533241495.html

https://ria.ru/20220412/bucha-1783218980.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, колин пауэлл, андрей суздальцев, джо байден, россия, багдад (город), дума, вооруженные силы украины, евросоюз, военно-морские силы сша