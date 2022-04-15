https://ria.ru/20220415/protesty-1783817363.html

В Белграде проходит массовая акция в поддержку России

В Белграде проходит массовая акция в поддержку России - РИА Новости, 15.04.2022

В Белграде проходит массовая акция в поддержку России

В центре Белграда проходит массовая протестная акция "Не от моего имени", связанная с голосованием Сербии за выход России из Совета по правам человека ООН,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:26

2022-04-15T20:26

2022-04-15T21:51

в мире

александр вучич

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сербия

украина

оон

нато

генеральная ассамблея оон

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БЕЛГРАД, 15 апр — РИА Новости. В центре Белграда проходит массовая протестная акция "Не от моего имени", связанная с голосованием Сербии за выход России из Совета по правам человека ООН, передает корреспондент РИА Новости.В марте в Сербии состоялись две акции в поддержку России и против НАТО. Организаторами нынешней, как и в предыдущих случаях, выступили "Народный патруль" Дамняна Кнежевича и "Образ" Младена Обрадовича. К ним планировали присоединиться и представители движений, которые войдут в новый созыв парламента, среди них "Двери" и "Заветники".Сотни человек собрались около 19:00 по местному времени в центре сербской столицы, у памятника Николаю II, через дорогу от резиденции президента. Они принесли плакаты, российские и сербские флаги, на некоторых майки с символом "Z". Из колонок звучат русские песни, в том числе "Когда мы были на войне". Ожидаются выступления организаторов. Участники акции перекрывают центральную улицу Краля Милана, полиция не вмешивается."После такого голосования на Генеральной Ассамблее ООН сербы недовольны, молчат. Надеюсь, это молчание услышат и власти страны", — заявил с импровизированной сцены активист и журналист Миодраг Заркович, который лично был в Донбассе как репортер. "Сербы и русские — братья навек!" — скандировала толпа.Седьмого апреля Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в Совете по правам человека. Поводом стали события на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала и Сербия — как пояснил позже президент Сербии Александр Вучич, республика была вынуждена так поступить из-за давления со стороны Запада, прежде всего угроз в отношении поставок нефти. На следующий день после голосования стало известно, что Сербию исключили из пятого пакета санкций ЕС в отношении России.В Кремле заметили на это, что все страны, которые занимают сбалансированную позицию по поводу вопроса членства России в СПЧ ООН, подвергаются давлению, их принуждают к русофобии.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/spch-1782550955.html

сербия

украина

донбасс

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Акция "Не от моего имени" за выход России из СПЧ ООН в центре Белграда Массовая протестная акция "Не от моего имени", связанная с голосованием Сербии за выход России из СПЧ ООН, проходит в центре Белграда 2022-04-15T20:26 true PT0M47S

"Сербы и русские – братья навек" – лозунги и флаги в поддержку России на акции в Белграде "Крым - Россия, Косово - Сербия" и "сербы и русские - братья навек". На акции в Белграде много российских флагов и лозунгов в поддержку России. 2022-04-15T20:26 true PT0M38S

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в мире, александр вучич, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сербия, украина, оон, нато, генеральная ассамблея оон, донбасс