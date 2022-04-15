https://ria.ru/20220415/protesty-1783634875.html

Новый инцидент с убийством афроамериканца вызвал протесты в США

Новый инцидент с убийством афроамериканца вызвал протесты в США - РИА Новости, 15.04.2022

Новый инцидент с убийством афроамериканца вызвал протесты в США

Небольшие протесты прошли в городе Гранд Рапидс в штате Мичиган после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T01:06

2022-04-15T01:06

2022-04-15T02:39

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Небольшие протесты прошли в городе Гранд Рапидс в штате Мичиган после публикации полицией видео, на котором офицер, не сумев задержать остановленного темнокожего водителя, выстрелил ему в голову.Инцидент произошел еще 4 апреля, но получил широкую огласку лишь на этой неделе после обнародования видео задержания, обернувшегося смертью человека.Как следует из опубликованных кадров, полицейский остановил автомобиль, чтобы проверить документы на транспортное средство, объяснив, что номера не совпали с техническими данными автомобиля. Водитель к тому времени уже вышел из транспортного средства, что является нарушением во многих штатах, где правила дорожного движения требуют оставаться в автомобиле, если выйти не просит офицер полиции.Правоохранитель попросил права, темнокожий мужчина ответил невнятно, полицейский уточнил, владеет ли тот английским, и получил утвердительный ответ. Водитель открыл дверь, но не потянулся за правами, а оглянулся по сторонам. Полицейский решил задержать его, тот попытался сбежать, а потом началась неловкая борьба уступающего в размерах полицейского с коренастым правонарушителем, которому удается устоять на ногах. Когда офицер попытался применить шокер и тем свалить задержанного с ног, тот отобрал устройство. Полицейский, повалившись сверху, предпринял серию безуспешных попыток обездвижить задержанного, а затем достает из-за пояса пистолет и стреляет ему в голову.Как сообщила полиция в рапорте от 4 апреля, "задержанный скончался от полученных травм". Полицейский, имя которого до сих пор не опубликовано, был временно отстранен от работы.Как сообщают местные СМИ, жертвой инцидента стал 26-летний уроженец Конго Патрик Лиоя. Его родные требуют публикации имени полицейского и просят привлечь его к ответственности. После публикации видео в среду несколько сотен человек собрались у городского управления полиции с требованием "остановить это". Вечером четверга количество протестующих уже не превышало двадцати человек.Велика вероятность, что никакой ответственности для полицейского не наступит.

https://ria.ru/20220413/postradavshie-1783233144.html

https://ria.ru/20220414/obvinyaemyy-1783431407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша