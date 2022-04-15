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В Минобороны рассказали о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО - РИА Новости, 15.04.2022
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В Минобороны рассказали о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО
В Минобороны рассказали о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО - РИА Новости, 15.04.2022
В Минобороны рассказали о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО
Спецслужбы стран-членов НАТО активно подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая разговоры и блокируя их, если есть соответствующая необходимость. С... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T03:11
2022-04-15T07:38
игорь конашенков
владимир путин
россия
украина
нато
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спецслужбы стран-членов НАТО активно подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая разговоры и блокируя их, если есть соответствующая необходимость. С таким заявлением в интервью газете "Красная звезда" выступил начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.Для этих целей спецслужбы стран Североатлантического альянса, по словам генерала, используют ложные базовые станции.Как отметил Ласточкин, к решению этой проблемы подключились ученые. Они создали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Специалисты могут найти ложную базовую станцию и блокировать технический канал утечки информации.Связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи после этих операций восстанавливается. В том числе восстанавливаются сигналы 2G, 3G и 4G.Ласточкин добавил, что в настоящее время радиоэлектронная борьба твердо занимает место основного вида оперативного обеспечения во всех видах и родах войск Вооруженных сил, и перед ней раскрываются качественно новые перспективы.Ранее стало известно, что в марте дни многие мужчины в России получали фейковые телефонные звонки, в которых робот-автоответчик информировал о необходимости явиться в военный комиссариат. Звонки, как сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, поступали с территории Украины и являлись провокацией спецслужб этой страны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/proslushka-1751651790.html
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игорь конашенков, владимир путин, россия, украина, нато, в мире
03:11 15.04.2022 (обновлено: 07:38 15.04.2022)
 
В Минобороны рассказали о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО

Начальник войск РЭБ Ласточкин заявил о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО

© Fotolia / Creatix Прослушка
Прослушка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Fotolia / Creatix
Прослушка. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спецслужбы стран-членов НАТО активно подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая разговоры и блокируя их, если есть соответствующая необходимость. С таким заявлением в интервью газете "Красная звезда" выступил начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
"Специалисты иностранной разведки получают возможность <…> дезинформирования (абонентов – Прим. ред.) путем рассылки ложных сообщений", - сказал он.
Для этих целей спецслужбы стран Североатлантического альянса, по словам генерала, используют ложные базовые станции.
Как отметил Ласточкин, к решению этой проблемы подключились ученые. Они создали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Специалисты могут найти ложную базовую станцию и блокировать технический канал утечки информации.
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Связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи после этих операций восстанавливается. В том числе восстанавливаются сигналы 2G, 3G и 4G.
Ласточкин добавил, что в настоящее время радиоэлектронная борьба твердо занимает место основного вида оперативного обеспечения во всех видах и родах войск Вооруженных сил, и перед ней раскрываются качественно новые перспективы.
Ранее стало известно, что в марте дни многие мужчины в России получали фейковые телефонные звонки, в которых робот-автоответчик информировал о необходимости явиться в военный комиссариат. Звонки, как сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков, поступали с территории Украины и являлись провокацией спецслужб этой страны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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