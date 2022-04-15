https://ria.ru/20220415/promyshlennost-1783665153.html

Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности

Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности - РИА Новости, 15.04.2022

Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности

Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:48

2022-04-15T10:48

2022-04-15T10:48

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.Президент РФ Владимир Путин 16 марта поручил кабмину обеспечить региональные фонды развития промышленности средствами на докапитализацию."По поручению президента на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. Распоряжение о выделении на эти цели 4,3 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Докапитализация обеспечит дополнительную поддержку промышленных предприятий в 77 субъектах РФ. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 миллиардов рублей, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, правительство рф