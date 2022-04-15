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Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности - РИА Новости, 15.04.2022
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Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности
Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности - РИА Новости, 15.04.2022
Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности
Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:48
2022-04-15T10:48
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.Президент РФ Владимир Путин 16 марта поручил кабмину обеспечить региональные фонды развития промышленности средствами на докапитализацию."По поручению президента на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. Распоряжение о выделении на эти цели 4,3 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Докапитализация обеспечит дополнительную поддержку промышленных предприятий в 77 субъектах РФ. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 миллиардов рублей, добавляет пресс-служба.
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экономика, россия, правительство рф
10:48 15.04.2022
 
Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности

Правительство выделит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.
Президент РФ Владимир Путин 16 марта поручил кабмину обеспечить региональные фонды развития промышленности средствами на докапитализацию.
"По поручению президента на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. Распоряжение о выделении на эти цели 4,3 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Докапитализация обеспечит дополнительную поддержку промышленных предприятий в 77 субъектах РФ. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 миллиардов рублей, добавляет пресс-служба.
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