Правительство направит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности
Правительство выделит 4,3 миллиарда рублей в фонды развития промышленности
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.
Президент РФ Владимир Путин 16 марта поручил кабмину обеспечить региональные фонды развития промышленности средствами на докапитализацию.
"По поручению президента на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. Распоряжение о выделении на эти цели 4,3 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Докапитализация обеспечит дополнительную поддержку промышленных предприятий в 77 субъектах РФ. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 миллиардов рублей, добавляет пресс-служба.