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СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People - РИА Новости, 15.04.2022
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СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People
СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People - РИА Новости, 15.04.2022
СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People
Совместное предприятие Сбербанка и холдинга VK подписало юридически обязывающие документы с управляющей компанией People&People о продаже активов "Ситимобил",... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T23:38
2022-04-15T23:38
экономика
технологии
ситимобил
сбер
вконтакте
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Совместное предприятие Сбербанка и холдинга VK подписало юридически обязывающие документы с управляющей компанией People&amp;People о продаже активов "Ситимобил", закрытие сделки ожидается во втором квартале, говорится в сообщении банка."Совместное предприятие Сбера и VK в сфере транспорта и еды, O2O-холдинг, и управляющая компания People&amp;People (в портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и другие компании) подписали юридически обязывающие документы о продаже активов сервиса Ситимобил. Закрытие сделки планируется во втором квартале 2022 года", - сказано в сообщении.Отмечается, что в рамках сделки People&amp;People приобретёт часть активов сервиса "Ситимобил", включая технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не разглашается.Сделка позволит "ТаксовичкоФ" увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия, включая все города-миллионники России, что сделает такси доступнее для жителей городов.После 15 апреля приложение сервиса "Ситимобил" и водительское приложение "Ситистарт" продолжат свою работу. Юридическое лицо "Сити-Мобил" будет закрыто, как было объявлено ранее. Каршеринг-сервис "Ситидрайв" и топливная платформа продолжат свою работу в составе О2О-холдинга Сбера и VK.
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экономика, технологии, ситимобил, сбер, вконтакте
23:38 15.04.2022
 
СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People

Совместное предприятие Сбербанка и VK продает активы "Ситимобил" компании People&People

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси "Ситимобил"
Автомобиль службы такси Ситимобил - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль службы такси "Ситимобил". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Совместное предприятие Сбербанка и холдинга VK подписало юридически обязывающие документы с управляющей компанией People&People о продаже активов "Ситимобил", закрытие сделки ожидается во втором квартале, говорится в сообщении банка.
"Совместное предприятие Сбера и VK в сфере транспорта и еды, O2O-холдинг, и управляющая компания People&People (в портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и другие компании) подписали юридически обязывающие документы о продаже активов сервиса Ситимобил. Закрытие сделки планируется во втором квартале 2022 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках сделки People&People приобретёт часть активов сервиса "Ситимобил", включая технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не разглашается.
Сделка позволит "ТаксовичкоФ" увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия, включая все города-миллионники России, что сделает такси доступнее для жителей городов.
После 15 апреля приложение сервиса "Ситимобил" и водительское приложение "Ситистарт" продолжат свою работу. Юридическое лицо "Сити-Мобил" будет закрыто, как было объявлено ранее. Каршеринг-сервис "Ситидрайв" и топливная платформа продолжат свою работу в составе О2О-холдинга Сбера и VK.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:20
Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" призвали доверять официальной информации
 
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