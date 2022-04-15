https://ria.ru/20220415/prodazha-1783838002.html

СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People

СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People - РИА Новости, 15.04.2022

СП Сбербанка и VK продаст активы "Ситимобил" компании People&People

Совместное предприятие Сбербанка и холдинга VK подписало юридически обязывающие документы с управляющей компанией People&People о продаже активов "Ситимобил",... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T23:38

2022-04-15T23:38

2022-04-15T23:38

экономика

технологии

ситимобил

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Совместное предприятие Сбербанка и холдинга VK подписало юридически обязывающие документы с управляющей компанией People&People о продаже активов "Ситимобил", закрытие сделки ожидается во втором квартале, говорится в сообщении банка."Совместное предприятие Сбера и VK в сфере транспорта и еды, O2O-холдинг, и управляющая компания People&People (в портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и другие компании) подписали юридически обязывающие документы о продаже активов сервиса Ситимобил. Закрытие сделки планируется во втором квартале 2022 года", - сказано в сообщении.Отмечается, что в рамках сделки People&People приобретёт часть активов сервиса "Ситимобил", включая технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не разглашается.Сделка позволит "ТаксовичкоФ" увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия, включая все города-миллионники России, что сделает такси доступнее для жителей городов.После 15 апреля приложение сервиса "Ситимобил" и водительское приложение "Ситистарт" продолжат свою работу. Юридическое лицо "Сити-Мобил" будет закрыто, как было объявлено ранее. Каршеринг-сервис "Ситидрайв" и топливная платформа продолжат свою работу в составе О2О-холдинга Сбера и VK.

https://ria.ru/20220225/banki-1775072400.html

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экономика, технологии, ситимобил, сбер, вконтакте