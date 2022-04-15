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СМИ: США начнут испытывать базу ПРО в польском Редзиково в ближайшие дни - РИА Новости, 15.04.2022
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СМИ: США начнут испытывать базу ПРО в польском Редзиково в ближайшие дни
СМИ: США начнут испытывать базу ПРО в польском Редзиково в ближайшие дни - РИА Новости, 15.04.2022
СМИ: США начнут испытывать базу ПРО в польском Редзиково в ближайшие дни
Испытание противоракетной базы США в польском Редзиково начнется в ближайшие дни, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:33
2022-04-15T13:33
в мире
сша
азия
ближний восток
министерство обороны сша
джон хилл
польша
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Испытание противоракетной базы США в польском Редзиково начнется в ближайшие дни, сообщает издание Rzeczpospolita.По данным издания, возведение базы в Редзиково обошлось американскому бюджету примерно в 850 миллионов долларов."В ближайшие недели мы начнем испытания противоракетной системы", - цитирует Rzeczpospolita директора Агентства по противоракетной обороне США Джона Хилла."Мы дошли до того, что у нас есть точный план и очень четкий график. У нас уже установлено все оборудование. Все компоненты системы уже на месте", - сказал он.База в Редзиково оснащена радаром дальнего обнаружения и 24 ракетами-перехватчиками RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA.Строительство базы противоракетной обороны в Редзиково, которое должно было быть завершено еще несколько лет назад, было отложено из-за споров между Пентагоном и подрядчиком. В конечном итоге база должна начать работу до конца этого года.По заверениям Пентагона, база должна стать частью глобального противоракетного щита, защищающего США и их союзников от ракетных ударов из Азии и Ближнего Востока, прежде всего из Северной Кореи и Ирана.
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в мире, сша, азия, ближний восток, министерство обороны сша, джон хилл, польша
13:33 15.04.2022
 
СМИ: США начнут испытывать базу ПРО в польском Редзиково в ближайшие дни

Rzeczpospolita: испытание базы ПРО США в польском Редзиково начнется в ближайшие дни

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные во время учений. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Испытание противоракетной базы США в польском Редзиково начнется в ближайшие дни, сообщает издание Rzeczpospolita.
По данным издания, возведение базы в Редзиково обошлось американскому бюджету примерно в 850 миллионов долларов.
"В ближайшие недели мы начнем испытания противоракетной системы", - цитирует Rzeczpospolita директора Агентства по противоракетной обороне США Джона Хилла.
"Мы дошли до того, что у нас есть точный план и очень четкий график. У нас уже установлено все оборудование. Все компоненты системы уже на месте", - сказал он.
База в Редзиково оснащена радаром дальнего обнаружения и 24 ракетами-перехватчиками RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA.
Строительство базы противоракетной обороны в Редзиково, которое должно было быть завершено еще несколько лет назад, было отложено из-за споров между Пентагоном и подрядчиком. В конечном итоге база должна начать работу до конца этого года.
По заверениям Пентагона, база должна стать частью глобального противоракетного щита, защищающего США и их союзников от ракетных ударов из Азии и Ближнего Востока, прежде всего из Северной Кореи и Ирана.
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