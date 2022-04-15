https://ria.ru/20220415/pro-1783707615.html

СМИ: США начнут испытывать базу ПРО в польском Редзиково в ближайшие дни

СМИ: США начнут испытывать базу ПРО в польском Редзиково в ближайшие дни - РИА Новости, 15.04.2022

СМИ: США начнут испытывать базу ПРО в польском Редзиково в ближайшие дни

Испытание противоракетной базы США в польском Редзиково начнется в ближайшие дни, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:33

2022-04-15T13:33

2022-04-15T13:33

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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Испытание противоракетной базы США в польском Редзиково начнется в ближайшие дни, сообщает издание Rzeczpospolita.По данным издания, возведение базы в Редзиково обошлось американскому бюджету примерно в 850 миллионов долларов."В ближайшие недели мы начнем испытания противоракетной системы", - цитирует Rzeczpospolita директора Агентства по противоракетной обороне США Джона Хилла."Мы дошли до того, что у нас есть точный план и очень четкий график. У нас уже установлено все оборудование. Все компоненты системы уже на месте", - сказал он.База в Редзиково оснащена радаром дальнего обнаружения и 24 ракетами-перехватчиками RIM-161 Standard Missile 3 Block IIA.Строительство базы противоракетной обороны в Редзиково, которое должно было быть завершено еще несколько лет назад, было отложено из-за споров между Пентагоном и подрядчиком. В конечном итоге база должна начать работу до конца этого года.По заверениям Пентагона, база должна стать частью глобального противоракетного щита, защищающего США и их союзников от ракетных ударов из Азии и Ближнего Востока, прежде всего из Северной Кореи и Ирана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/nota-1783704622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, азия, ближний восток, министерство обороны сша, джон хилл, польша