https://ria.ru/20220415/prilozhenie-1783639236.html

Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон

Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон - РИА Новости, 15.04.2022

Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон

Приложения на смартфоны, которые были удалены из App Store и Google Play, например, Сбербанка, нельзя будет перенести на новые iPhone или телефоны на Android,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T04:56

2022-04-15T04:56

2022-04-15T04:56

технологии

apple iphone

россия

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Приложения на смартфоны, которые были удалены из App Store и Google Play, например, Сбербанка, нельзя будет перенести на новые iPhone или телефоны на Android, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Он объяснил, что при переносе информации со старого iPhone на новый приложения не копируются и переносятся, а скачиваются заново из магазина на устройство."Пользовательскую информацию также берут из облака. Старый iPhone бэкапится в облако, а новый оттуда восстанавливает скачивания софта напрямую из маркетплейса", - заключил эксперт.В минувшую среду Сбербанк сообщил, что его мобильное приложение больше недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за международных санкций.

https://ria.ru/20220407/applepay-1782199723.html

россия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, apple iphone, россия, общество