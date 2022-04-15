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Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон - РИА Новости, 15.04.2022
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Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон
Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон - РИА Новости, 15.04.2022
Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон
Приложения на смартфоны, которые были удалены из App Store и Google Play, например, Сбербанка, нельзя будет перенести на новые iPhone или телефоны на Android,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T04:56
2022-04-15T04:56
технологии
apple iphone
россия
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Приложения на смартфоны, которые были удалены из App Store и Google Play, например, Сбербанка, нельзя будет перенести на новые iPhone или телефоны на Android, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Он объяснил, что при переносе информации со старого iPhone на новый приложения не копируются и переносятся, а скачиваются заново из магазина на устройство."Пользовательскую информацию также берут из облака. Старый iPhone бэкапится в облако, а новый оттуда восстанавливает скачивания софта напрямую из маркетплейса", - заключил эксперт.В минувшую среду Сбербанк сообщил, что его мобильное приложение больше недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за международных санкций.
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технологии, apple iphone, россия, общество
04:56 15.04.2022
 
Эксперт рассказал, можно ли перенести приложение Сбербанка на новый телефон

Эксперт Пермяков заявил, что приложение Сбербанка не перенесется на новый iPhone

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Приложения на смартфоны, которые были удалены из App Store и Google Play, например, Сбербанка, нельзя будет перенести на новые iPhone или телефоны на Android, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"После покупки нового смартфона, неважно, будет это iPhone или телефон на Android, приложения Сбера и других банков, которые были удалены из магазинов приложений, не перенесутся автоматически на новое устройство. Причина в том, что приложения удалены из App Store и Google Play, а не ограничены к распространению", - рассказал Пермяков.
Он объяснил, что при переносе информации со старого iPhone на новый приложения не копируются и переносятся, а скачиваются заново из магазина на устройство.
"Пользовательскую информацию также берут из облака. Старый iPhone бэкапится в облако, а новый оттуда восстанавливает скачивания софта напрямую из маркетплейса", - заключил эксперт.
В минувшую среду Сбербанк сообщил, что его мобильное приложение больше недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за международных санкций.
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