https://ria.ru/20220415/predstaviteli-1783638045.html

NYT: американские конгрессмены побывали в Киеве

NYT: американские конгрессмены побывали в Киеве - РИА Новости, 15.04.2022

NYT: американские конгрессмены побывали в Киеве

Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц побывали в Киеве и окрестностях города, сообщает New York Times. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T03:39

2022-04-15T03:39

2022-04-15T03:48

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц побывали в Киеве и окрестностях города, сообщает New York Times.Сообщение помечено поселком Бородянка в Киевской области. Там же, согласно публикации, с журналистами пообщался Дэйнс, который заявил, что присутствовать на месте и увидеть ситуацию своими глазами незаменимо. "Важно для американских избранных официальных лиц проявлять солидарность", - сказал он.Как говорится в сообщении, оба законодателя представляют республиканскую партию и посетили Украину по приглашению правительства, которое было получено за день до визита. Шпарц - уроженка Украины и давно планировала поездку, а Дэйнс прервал визит в Восточную Европу, говорится в сообщении. В Киев они приехали на поезде из западной Украины, их сопровождала полиция.В сообщении говорится, что это первый визит американских официальных лиц на Украину после начала российской спецоперации.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/protesty-1783634875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша