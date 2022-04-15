https://ria.ru/20220415/pozhar-1783662446.html
В Иркутской области горят девять дачных домов
В Иркутской области горят девять дачных домов - РИА Новости, 15.04.2022
В Иркутской области горят девять дачных домов
Девять дачных домов загорелись в садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области, есть угроза перехода огня на лес, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:36
2022-04-15T10:36
2022-04-15T10:44
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Девять дачных домов загорелись в садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области, есть угроза перехода огня на лес, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В поселке Белореченский происходит загорание девяти дачных домов, существует угроза перехода огня на лесной массив", - сказал собеседник агентства.По его словам, работу по тушению очагов возгораний осложняют плотная застройка и сильные порывы ветра.
https://ria.ru/20220402/ferma-1781471589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область
10:36 15.04.2022 (обновлено: 10:44 15.04.2022)
В Иркутской области горят девять дачных домов
В Иркутской области горят девять дачных домов, есть угроза перехода огня на лес
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Девять дачных домов загорелись в садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области, есть угроза перехода огня на лес, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Белореченский происходит загорание девяти дачных домов, существует угроза перехода огня на лесной массив", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работу по тушению очагов возгораний осложняют плотная застройка и сильные порывы ветра.