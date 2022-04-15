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В Иркутской области горят девять дачных домов - РИА Новости, 15.04.2022
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В Иркутской области горят девять дачных домов
В Иркутской области горят девять дачных домов - РИА Новости, 15.04.2022
В Иркутской области горят девять дачных домов
Девять дачных домов загорелись в садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области, есть угроза перехода огня на лес, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:36
2022-04-15T10:44
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Девять дачных домов загорелись в садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области, есть угроза перехода огня на лес, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В поселке Белореченский происходит загорание девяти дачных домов, существует угроза перехода огня на лесной массив", - сказал собеседник агентства.По его словам, работу по тушению очагов возгораний осложняют плотная застройка и сильные порывы ветра.
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происшествия, иркутская область
10:36 15.04.2022 (обновлено: 10:44 15.04.2022)
 
В Иркутской области горят девять дачных домов

В Иркутской области горят девять дачных домов, есть угроза перехода огня на лес

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Девять дачных домов загорелись в садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области, есть угроза перехода огня на лес, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Белореченский происходит загорание девяти дачных домов, существует угроза перехода огня на лесной массив", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работу по тушению очагов возгораний осложняют плотная застройка и сильные порывы ветра.
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