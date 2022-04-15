https://ria.ru/20220415/pozhar-1783662446.html

В Иркутской области горят девять дачных домов

В Иркутской области горят девять дачных домов - РИА Новости, 15.04.2022

В Иркутской области горят девять дачных домов

Девять дачных домов загорелись в садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области, есть угроза перехода огня на лес, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:36

2022-04-15T10:36

2022-04-15T10:44

происшествия

иркутская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Девять дачных домов загорелись в садовом товариществе в Усольском районе Иркутской области, есть угроза перехода огня на лес, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В поселке Белореченский происходит загорание девяти дачных домов, существует угроза перехода огня на лесной массив", - сказал собеседник агентства.По его словам, работу по тушению очагов возгораний осложняют плотная застройка и сильные порывы ветра.

https://ria.ru/20220402/ferma-1781471589.html

иркутская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, иркутская область