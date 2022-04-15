12:11 15.04.2022 (обновлено: 12:24 15.04.2022)
Пять пострадавших при обстреле в Брянской области остаются в стационарах
Минздрав: пять пострадавших при обстреле в Брянской области остаются в стационарах
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Из восьми пострадавших в ходе обстрела со стороны Украины Брянской области в стационарах находятся пять человек, два пациента в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся пять человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что в тяжелом состоянии мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, которого транспортировали на лечение в Москву, и женщина 1948 года рождения с травматической ампутацией голени.
Трое пострадавших – мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травмой глаза и беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки - находятся в состоянии средней тяжести, отметил помощник главы Минздрава.
Еще трое пострадавших после первичной хирургической обработки ран получают лечение амбулаторно.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии.