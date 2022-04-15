06:31 15.04.2022 (обновлено: 09:04 15.04.2022)
Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции
Минпромторг: ряд международных перевозчиков саботирует поставки российской продукции
Грузовая машина. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Некоторые иностранные логистические компании отказываются возить российские грузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
"В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств", — пояснили в ведомстве.
В Минпромторге подчеркнули, что следят за ситуацией и помогают российским компаниям решать проблемы, связанные с доставкой продукции в условиях санкций.
Работает ситуационный центр, а также горячая линия, на которую российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой и получить консультацию об альтернативных способах доставки.
Как отмечал в начале марта глава Минпромторга Денис Мантуров, иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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