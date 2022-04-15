https://ria.ru/20220415/postavki-1783641383.html

Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции

Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции - РИА Новости, 15.04.2022

Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции

Некоторые иностранные логистические компании отказываются возить российские грузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T06:31

2022-04-15T06:31

2022-04-15T09:04

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Некоторые иностранные логистические компании отказываются возить российские грузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Трудности вызвал в том числе запрет Евросоюза на въезд грузовиков с российскими номерами, а также отказ европейских страховщиков покрывать риски для машин из ЕС на территории России.В Минпромторге подчеркнули, что следят за ситуацией и помогают российским компаниям решать проблемы, связанные с доставкой продукции в условиях санкций.Работает ситуационный центр, а также горячая линия, на которую российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой и получить консультацию об альтернативных способах доставки.Как отмечал в начале марта глава Минпромторга Денис Мантуров, иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220411/import-1782828435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз