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Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции - РИА Новости, 15.04.2022
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Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции
Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции - РИА Новости, 15.04.2022
Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции
Некоторые иностранные логистические компании отказываются возить российские грузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T06:31
2022-04-15T09:04
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евросоюз
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Некоторые иностранные логистические компании отказываются возить российские грузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Трудности вызвал в том числе запрет Евросоюза на въезд грузовиков с российскими номерами, а также отказ европейских страховщиков покрывать риски для машин из ЕС на территории России.В Минпромторге подчеркнули, что следят за ситуацией и помогают российским компаниям решать проблемы, связанные с доставкой продукции в условиях санкций.Работает ситуационный центр, а также горячая линия, на которую российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой и получить консультацию об альтернативных способах доставки.Как отмечал в начале марта глава Минпромторга Денис Мантуров, иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220411/import-1782828435.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз
06:31 15.04.2022 (обновлено: 09:04 15.04.2022)
 
Минпромторг обвинил перевозчиков в саботаже поставок российской продукции

Минпромторг: ряд международных перевозчиков саботирует поставки российской продукции

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГрузовая машина
Грузовая машина - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Некоторые иностранные логистические компании отказываются возить российские грузы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

"В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств", — пояснили в ведомстве.

Трудности вызвал в том числе запрет Евросоюза на въезд грузовиков с российскими номерами, а также отказ европейских страховщиков покрывать риски для машин из ЕС на территории России.
В Минпромторге подчеркнули, что следят за ситуацией и помогают российским компаниям решать проблемы, связанные с доставкой продукции в условиях санкций.
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Как отмечал в начале марта глава Минпромторга Денис Мантуров, иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности минеральных удобрений.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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