https://ria.ru/20220415/pomosch-1783756365.html

Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс

Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс - РИА Новости, 15.04.2022

Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс

Представители российских конфессий намерены направлять гумпомощь в Донбасс и на Украину до тех пор, пока там не установится мир, заявил глава Межрелигиозной... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:25

2022-04-15T16:25

2022-04-15T23:10

религия

украина

россия

донбасс

русская православная церковь

армянская апостольская церковь

российский объединенный союз христиан веры евангельской

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Представители российских конфессий намерены направлять гумпомощь в Донбасс и на Украину до тех пор, пока там не установится мир, заявил глава Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов). Ранее российская Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии собрала более 15 тонн гумпомощи и в пятницу начала ее раздачу в Мариуполе."Мы груз сформировали, но сбор происходит прямо сейчас, он не прекращался. Акция будет продолжаться до тех пор, пока будет нужда в нашей помощи. Поможем Украине, воцарится справедливый мир на этой земле – мы переключимся на другие точки, займемся Африкой. Работа непрерывна", - сказал Игумнов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что сейчас, по его данным, в зоне конфликта на Украине, кроме еды, есть большой дефицит средств женской и детской гигиены, поэтому благотворители могут покупать и передавать эти товары в пункты сбора гумпомощи, которые организованны конфессиями, но самое удобное – это отправка денежных средств на покупку гумпомощи.Представители разных конфессий РФ заявляли, что регулярно отправляют гумпомощь на Украину и в Донбасс. Первая совместная акция российских религиозных организаций по отправке гумпомощи на Украину во время военной операции России состоялась 8 апреля.В сборе помощи приняли участие Русская православная церковь, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Татарстана, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и Фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, также оказывает содействие организация ветеранов "Боевое братство".

https://ria.ru/20220407/pomosch-1782341925.html

https://ria.ru/20220409/bezhentsy-1782609220.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донбасс, русская православная церковь, армянская апостольская церковь, российский объединенный союз христиан веры евангельской