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Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс - РИА Новости, 15.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220415/pomosch-1783756365.html
Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс
Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс - РИА Новости, 15.04.2022
Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс
Представители российских конфессий намерены направлять гумпомощь в Донбасс и на Украину до тех пор, пока там не установится мир, заявил глава Межрелигиозной... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:25
2022-04-15T23:10
религия
украина
россия
донбасс
русская православная церковь
армянская апостольская церковь
российский объединенный союз христиан веры евангельской
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Представители российских конфессий намерены направлять гумпомощь в Донбасс и на Украину до тех пор, пока там не установится мир, заявил глава Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов). Ранее российская Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии собрала более 15 тонн гумпомощи и в пятницу начала ее раздачу в Мариуполе."Мы груз сформировали, но сбор происходит прямо сейчас, он не прекращался. Акция будет продолжаться до тех пор, пока будет нужда в нашей помощи. Поможем Украине, воцарится справедливый мир на этой земле – мы переключимся на другие точки, займемся Африкой. Работа непрерывна", - сказал Игумнов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что сейчас, по его данным, в зоне конфликта на Украине, кроме еды, есть большой дефицит средств женской и детской гигиены, поэтому благотворители могут покупать и передавать эти товары в пункты сбора гумпомощи, которые организованны конфессиями, но самое удобное – это отправка денежных средств на покупку гумпомощи.Представители разных конфессий РФ заявляли, что регулярно отправляют гумпомощь на Украину и в Донбасс. Первая совместная акция российских религиозных организаций по отправке гумпомощи на Украину во время военной операции России состоялась 8 апреля.В сборе помощи приняли участие Русская православная церковь, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Татарстана, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и Фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, также оказывает содействие организация ветеранов "Боевое братство".
https://ria.ru/20220407/pomosch-1782341925.html
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украина, россия, донбасс, русская православная церковь, армянская апостольская церковь, российский объединенный союз христиан веры евангельской
16:25 15.04.2022 (обновлено: 23:10 15.04.2022)
 
Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс

Российские конфессии будут направлять гумпомощь на Украину, пока там не наступит мир

© РИА НовостиМежрелигиозная пресс-конференция в ММПЦ
Межрелигиозная пресс-конференция в ММПЦ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости
Межрелигиозная пресс-конференция в ММПЦ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Представители российских конфессий намерены направлять гумпомощь в Донбасс и на Украину до тех пор, пока там не установится мир, заявил глава Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Ранее российская Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии собрала более 15 тонн гумпомощи и в пятницу начала ее раздачу в Мариуполе.
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время заседания межконфессионального круглого стола в Дамаске. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 16:39Религия
Российские конфессии собрали гумпомощь для Мариуполя
"Мы груз сформировали, но сбор происходит прямо сейчас, он не прекращался. Акция будет продолжаться до тех пор, пока будет нужда в нашей помощи. Поможем Украине, воцарится справедливый мир на этой земле – мы переключимся на другие точки, займемся Африкой. Работа непрерывна", - сказал Игумнов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что сейчас, по его данным, в зоне конфликта на Украине, кроме еды, есть большой дефицит средств женской и детской гигиены, поэтому благотворители могут покупать и передавать эти товары в пункты сбора гумпомощи, которые организованны конфессиями, но самое удобное – это отправка денежных средств на покупку гумпомощи.
Представители разных конфессий РФ заявляли, что регулярно отправляют гумпомощь на Украину и в Донбасс. Первая совместная акция российских религиозных организаций по отправке гумпомощи на Украину во время военной операции России состоялась 8 апреля.
В сборе помощи приняли участие Русская православная церковь, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Татарстана, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и Фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, также оказывает содействие организация ветеранов "Боевое братство".
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 08:00Религия
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