16:25 15.04.2022 (обновлено: 23:10 15.04.2022)
Религиозные общины России продолжат отправлять гумпомощь в Донбасс
Российские конфессии будут направлять гумпомощь на Украину, пока там не наступит мир
Межрелигиозная пресс-конференция в ММПЦ . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Представители российских конфессий намерены направлять гумпомощь в Донбасс и на Украину до тех пор, пока там не установится мир, заявил глава Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Ранее российская Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии собрала более 15 тонн гумпомощи и в пятницу начала ее раздачу в Мариуполе.
7 апреля, 16:39РелигияРоссийские конфессии собрали гумпомощь для Мариуполя
"Мы груз сформировали, но сбор происходит прямо сейчас, он не прекращался. Акция будет продолжаться до тех пор, пока будет нужда в нашей помощи. Поможем Украине, воцарится справедливый мир на этой земле – мы переключимся на другие точки, займемся Африкой. Работа непрерывна", - сказал Игумнов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что сейчас, по его данным, в зоне конфликта на Украине, кроме еды, есть большой дефицит средств женской и детской гигиены, поэтому благотворители могут покупать и передавать эти товары в пункты сбора гумпомощи, которые организованны конфессиями, но самое удобное – это отправка денежных средств на покупку гумпомощи.
В сборе помощи приняли участие Русская православная церковь, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Татарстана, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и Фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны РФ, Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, также оказывает содействие организация ветеранов "Боевое братство".