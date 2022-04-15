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Польша запретила импорт угля из России - РИА Новости, 15.04.2022
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Польша запретила импорт угля из России
Польша запретила импорт угля из России - РИА Новости, 15.04.2022
Польша запретила импорт угля из России
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий замораживать активы субъектов хозяйствования, поддерживающих Россию, и вводящий запрет на импорт угля... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:57
2022-04-15T10:30
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий замораживать активы субъектов хозяйствования, поддерживающих Россию, и вводящий запрет на импорт угля из РФ, сообщает канцелярия польского лидера.Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.Как говорится в сообщении канцелярии лидера Польши, "президент подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности", документ связан с событиями на Украине. Ранее закон приняли обе палаты польского парламента.Закон предполагает замораживание денежных средств и других активов физических и юридических лиц, которых внесут в специальный список, его будет вести министерство внутренних дел и администрации Польши. Глава МВД будет пополнять этот список самостоятельно либо по заявлению спецслужб и других органов государственного управления.Представляя депутатам проект закона, заместитель главы МВД Мачей Вонсик пояснил, что список польская сторона будет вести самостоятельно, он будет шире, нежели санкции, наложенные на российские субъекты хозяйствования Европейским союзом.Он пояснил, что кроме замораживания активов и лишения права ими распоряжаться включенные в список фирмы и физлица не смогут участвовать в государственных тендерах, а лица, которые попадут в список, будут лишены права въезда в Польшу.Кроме того, закон вводит запрет на импорт в Польшу угля из России. Это касается в том числе и частных фирм. За нарушение этого запрета будет грозить наказание вплоть до лишения свободы.В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
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в мире, польша, россия
09:57 15.04.2022 (обновлено: 10:30 15.04.2022)
 
Польша запретила импорт угля из России

Президент Польши подписал закон, вводящий запрет на импорт угля из России

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоезд с углем
Поезд с углем - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ВАРШАВА, 15 апр - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий замораживать активы субъектов хозяйствования, поддерживающих Россию, и вводящий запрет на импорт угля из РФ, сообщает канцелярия польского лидера.
Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
Как говорится в сообщении канцелярии лидера Польши, "президент подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности", документ связан с событиями на Украине. Ранее закон приняли обе палаты польского парламента.
Закон предполагает замораживание денежных средств и других активов физических и юридических лиц, которых внесут в специальный список, его будет вести министерство внутренних дел и администрации Польши. Глава МВД будет пополнять этот список самостоятельно либо по заявлению спецслужб и других органов государственного управления.
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Представляя депутатам проект закона, заместитель главы МВД Мачей Вонсик пояснил, что список польская сторона будет вести самостоятельно, он будет шире, нежели санкции, наложенные на российские субъекты хозяйствования Европейским союзом.
Он пояснил, что кроме замораживания активов и лишения права ими распоряжаться включенные в список фирмы и физлица не смогут участвовать в государственных тендерах, а лица, которые попадут в список, будут лишены права въезда в Польшу.
Кроме того, закон вводит запрет на импорт в Польшу угля из России. Это касается в том числе и частных фирм. За нарушение этого запрета будет грозить наказание вплоть до лишения свободы.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
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