https://ria.ru/20220415/pogoda-1783823015.html

Москвичей предупредили о сильном ливне ночью и снегопаде утром

Москвичей предупредили о сильном ливне ночью и снегопаде утром - РИА Новости, 15.04.2022

Москвичей предупредили о сильном ливне ночью и снегопаде утром

В предстоящие сутки на Москву обрушатся осадки, которых в апреле не было за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:21

2022-04-15T21:21

2022-04-15T21:22

москва

общество

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В предстоящие сутки на Москву обрушатся осадки, которых в апреле не было за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, Москву накрыл циклон "Квелла", и в ближайшую ночь "на каждый квадратный метр столичных улиц прольется ведро дождевой воды"."И это только цветочки. Циклонический вихрь, смещаясь в широтном направлении на скорости 40 километров в час, с рассветом подставит нам тыл, куда ринутся аномально холодные массы воздуха. Утром дожди станут переходить в заряды мокрого снега, а днем... будут чистые снегопады, в результате которых на земле сформируется неустойчивый снежный покров высотой до 3-5 сантиметров. В итоге за субботу на Москву обрушится до 36 миллиметров осадков. Это является абсолютным рекордом не только для предстоящих суток, но и для всего апреля. Прежний рекорд держится с 1965 года, когда метеорологи зафиксировали 30,4 миллиметра", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что ближайшей ночью температура понизится с нынешних плюс 8 до плюс 3 градусов, а в субботу днем "с трудом" будет плюс 2, вечером - плюс 1, а в ночь на воскресенье ударят слабые заморозки до нуля - минус 2, из-за чего образуется гололедица толщиной от 5 до 10 миллиметров. В воскресенье днем не выше плюс 3, осадки пойдут на убыль, и приобретут незначительный очаговый характер.

https://ria.ru/20220415/pogoda-1783818300.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, центр "фобос", евгений тишковец