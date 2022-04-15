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Москвичей предупредили о сильном ливне ночью и снегопаде утром - РИА Новости, 15.04.2022
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Москвичей предупредили о сильном ливне ночью и снегопаде утром
Москвичей предупредили о сильном ливне ночью и снегопаде утром - РИА Новости, 15.04.2022
Москвичей предупредили о сильном ливне ночью и снегопаде утром
В предстоящие сутки на Москву обрушатся осадки, которых в апреле не было за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:21
2022-04-15T21:22
москва
общество
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В предстоящие сутки на Москву обрушатся осадки, которых в апреле не было за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, Москву накрыл циклон "Квелла", и в ближайшую ночь "на каждый квадратный метр столичных улиц прольется ведро дождевой воды"."И это только цветочки. Циклонический вихрь, смещаясь в широтном направлении на скорости 40 километров в час, с рассветом подставит нам тыл, куда ринутся аномально холодные массы воздуха. Утром дожди станут переходить в заряды мокрого снега, а днем... будут чистые снегопады, в результате которых на земле сформируется неустойчивый снежный покров высотой до 3-5 сантиметров. В итоге за субботу на Москву обрушится до 36 миллиметров осадков. Это является абсолютным рекордом не только для предстоящих суток, но и для всего апреля. Прежний рекорд держится с 1965 года, когда метеорологи зафиксировали 30,4 миллиметра", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что ближайшей ночью температура понизится с нынешних плюс 8 до плюс 3 градусов, а в субботу днем "с трудом" будет плюс 2, вечером - плюс 1, а в ночь на воскресенье ударят слабые заморозки до нуля - минус 2, из-за чего образуется гололедица толщиной от 5 до 10 миллиметров. В воскресенье днем не выше плюс 3, осадки пойдут на убыль, и приобретут незначительный очаговый характер.
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москва, общество, центр "фобос", евгений тишковец
21:21 15.04.2022 (обновлено: 21:22 15.04.2022)
 
Москвичей предупредили о сильном ливне ночью и снегопаде утром

Синоптик Тишковец: рекордный для апреля объем осадков выпадет в Москве, будет и снегопад

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗонт покрытый снегом
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В предстоящие сутки на Москву обрушатся осадки, которых в апреле не было за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, Москву накрыл циклон "Квелла", и в ближайшую ночь "на каждый квадратный метр столичных улиц прольется ведро дождевой воды".
"И это только цветочки. Циклонический вихрь, смещаясь в широтном направлении на скорости 40 километров в час, с рассветом подставит нам тыл, куда ринутся аномально холодные массы воздуха. Утром дожди станут переходить в заряды мокрого снега, а днем... будут чистые снегопады, в результате которых на земле сформируется неустойчивый снежный покров высотой до 3-5 сантиметров. В итоге за субботу на Москву обрушится до 36 миллиметров осадков. Это является абсолютным рекордом не только для предстоящих суток, но и для всего апреля. Прежний рекорд держится с 1965 года, когда метеорологи зафиксировали 30,4 миллиметра", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что ближайшей ночью температура понизится с нынешних плюс 8 до плюс 3 градусов, а в субботу днем "с трудом" будет плюс 2, вечером - плюс 1, а в ночь на воскресенье ударят слабые заморозки до нуля - минус 2, из-за чего образуется гололедица толщиной от 5 до 10 миллиметров. В воскресенье днем не выше плюс 3, осадки пойдут на убыль, и приобретут незначительный очаговый характер.
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 20:34
Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15
 
МоскваОбществоЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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