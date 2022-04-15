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Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15 - РИА Новости, 15.04.2022
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Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15
Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15 - РИА Новости, 15.04.2022
Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15
Потепление и улучшение погоды ожидается в Москве на следующей неделе после холодных выходных с осадками, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:34
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общество
погода
москва
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Потепление и улучшение погоды ожидается в Москве на следующей неделе после холодных выходных с осадками, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил, что в субботу в Москве сформируется снежный покров до 5 сантиметров и ожидается сильный ветер, а в воскресенье - заморозки и гололед."Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет плюс 1–плюс 6, а днем – плюс 10–плюс 15", – сказал Тишковец.
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общество, погода, москва
20:34 15.04.2022 (обновлено: 20:55 15.04.2022)
 
Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15

Синоптик "Фобоса" Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москву придет потепление

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пречистенская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Потепление и улучшение погоды ожидается в Москве на следующей неделе после холодных выходных с осадками, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее он сообщил, что в субботу в Москве сформируется снежный покров до 5 сантиметров и ожидается сильный ветер, а в воскресенье - заморозки и гололед.
"Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет плюс 1–плюс 6, а днем – плюс 10–плюс 15", – сказал Тишковец.
 
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