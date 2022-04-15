https://ria.ru/20220415/pogoda-1783818300.html

Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15

Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15 - РИА Новости, 15.04.2022

Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15

Потепление и улучшение погоды ожидается в Москве на следующей неделе после холодных выходных с осадками, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:34

2022-04-15T20:34

2022-04-15T20:55

общество

погода

москва

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Потепление и улучшение погоды ожидается в Москве на следующей неделе после холодных выходных с осадками, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил, что в субботу в Москве сформируется снежный покров до 5 сантиметров и ожидается сильный ветер, а в воскресенье - заморозки и гололед."Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет плюс 1–плюс 6, а днем – плюс 10–плюс 15", – сказал Тишковец.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, погода, москва