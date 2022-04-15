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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.04.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, до плюс 11 и вечером дождь ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:23
2022-04-15T08:23
общество
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная погода, до плюс 11 и вечером дождь ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня днём преимущественно облачно, вечером облака станут более плотными, начнётся дождь, максимальная температура в столице плюс 9-11, по области - от 7 до 12 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный, днем - слабый, вечером усилится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться в течение дня и к вечеру достигнет значений 745 миллиметров ртутного столба, это примерно на 3 миллиметра ниже климатической нормы", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что погоду обусловит циклон, который приближается с запада и несёт в центре европейской части России дождливую погоду, местами дожди будут сильными.
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общество, москва
08:23 15.04.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидают дождь и до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПочки на ветке и капли дождя
Почки на ветке и капли дождя - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почки на ветке и капли дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная погода, до плюс 11 и вечером дождь ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня днём преимущественно облачно, вечером облака станут более плотными, начнётся дождь, максимальная температура в столице плюс 9-11, по области - от 7 до 12 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный, днем - слабый, вечером усилится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться в течение дня и к вечеру достигнет значений 745 миллиметров ртутного столба, это примерно на 3 миллиметра ниже климатической нормы", - рассказал Синенков.
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Синоптик отметил, что погоду обусловит циклон, который приближается с запада и несёт в центре европейской части России дождливую погоду, местами дожди будут сильными.
 
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