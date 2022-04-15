https://ria.ru/20220415/pogoda-1783645642.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, до плюс 11 и вечером дождь ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:23

2022-04-15T08:23

2022-04-15T08:23

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764434202_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a708cbeac054674fd69f1023768762c.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Облачная погода, до плюс 11 и вечером дождь ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня днём преимущественно облачно, вечером облака станут более плотными, начнётся дождь, максимальная температура в столице плюс 9-11, по области - от 7 до 12 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный, днем - слабый, вечером усилится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться в течение дня и к вечеру достигнет значений 745 миллиметров ртутного столба, это примерно на 3 миллиметра ниже климатической нормы", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что погоду обусловит циклон, который приближается с запада и несёт в центре европейской части России дождливую погоду, местами дожди будут сильными.

https://ria.ru/20220413/pogoda-1783269614.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва