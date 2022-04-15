https://ria.ru/20220415/poezda-1783665804.html
Спрос на железнодорожные билеты в Крым за год вырос в три раза
Спрос на железнодорожные билеты в Крым за год вырос в три раза - РИА Новости, 15.04.2022
Спрос на железнодорожные билеты в Крым за год вырос в три раза
На апрель-май в Симферополь оформлено втрое больше билетов, чем было к этому моменту годом ранее, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:13
2022-04-15T13:13
2022-04-15T13:13
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На апрель-май в Симферополь оформлено втрое больше билетов, чем было к этому моменту годом ранее, сообщает Туту.ру.Аналитики сервиса поездок и путешествий выяснили, как увеличился спрос на поезда в города России, где закрыты аэропорты.По сравнению с апрелем-маем прошлого года, сейчас вдвое вырос интерес к железнодорожным поездкам в Краснодар и Ростов-на-Дону.На 71 процент увеличился спрос на билеты в Анапу, на 58 процентов – в Воронеж и на 76 процентов — в Липецк. Продажи проездных документов в Белгород на апрель-май взлетели на 32 процента, а в Курск — на 27. Меньше всего из городов с закрытыми аэропортами вырос спрос на поезда в Брянск, всего на девять процентов.
https://ria.ru/20220412/aeroporty-1783028413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спрос на железнодорожные билеты в Крым за год вырос в три раза
На апрель и май туристы купили в три раза больше билетов на поезда в Крым, чем годом ранее
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На апрель-май в Симферополь оформлено втрое больше билетов, чем было к этому моменту годом ранее, сообщает Туту.ру.
Аналитики сервиса поездок и путешествий выяснили, как увеличился спрос на поезда в города России, где закрыты аэропорты.
По сравнению с апрелем-маем прошлого года, сейчас вдвое вырос интерес к железнодорожным поездкам в Краснодар и Ростов-на-Дону.
На 71 процент увеличился спрос на билеты в Анапу, на 58 процентов – в Воронеж и на 76 процентов — в Липецк. Продажи проездных документов в Белгород на апрель-май взлетели на 32 процента, а в Курск — на 27.
Меньше всего из городов с закрытыми аэропортами вырос спрос на поезда в Брянск, всего на девять процентов.