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Один из пленных рассказал, почему сдались украинские морпехи - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/plennye-1783766873.html
Один из пленных рассказал, почему сдались украинские морпехи
Один из пленных рассказал, почему сдались украинские морпехи - РИА Новости, 15.04.2022
Один из пленных рассказал, почему сдались украинские морпехи
Морские пехотинцы ВМС Украины сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления, рассказал журналистам один из пленных морпехов. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:00
2022-04-15T17:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
украина
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 15 апр - РИА Новости. Морские пехотинцы ВМС Украины сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления, рассказал журналистам один из пленных морпехов."Бессмысленно было дальше сопротивляться. Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились", - сообщил журналистам пленный украинский морпех Евгений.Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил в четверг, что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.Минобороны России сообщило в среду, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сложивших оружие - 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, "151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/plen-1783447032.html
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, украина, мариуполь, россия, вооруженные силы украины
17:00 15.04.2022
 
Один из пленных рассказал, почему сдались украинские морпехи

Пленный: украинские морпехи сдались в плен из-за бессмысленности сопротивления

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя. Архивное фото
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 15 апр - РИА Новости. Морские пехотинцы ВМС Украины сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления, рассказал журналистам один из пленных морпехов.
"Бессмысленно было дальше сопротивляться. Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились", - сообщил журналистам пленный украинский морпех Евгений.
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил в четверг, что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.
Минобороны России сообщило в среду, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сложивших оружие - 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, "151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения".
Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты сдались в плен в Мариуполе. Кадр видео
14 апреля, 08:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Уже 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
У нас не было ни медикаментов, ни инструментов – начальник медслужбы украинского батальона - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 16:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские батальоны теробороны слабо оснащены, рассказал пленный медик
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинУкраинаМариупольРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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