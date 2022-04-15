https://ria.ru/20220415/plennye-1783766873.html

Один из пленных рассказал, почему сдались украинские морпехи

Один из пленных рассказал, почему сдались украинские морпехи - РИА Новости, 15.04.2022

Один из пленных рассказал, почему сдались украинские морпехи

Морские пехотинцы ВМС Украины сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления, рассказал журналистам один из пленных морпехов. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:00

2022-04-15T17:00

2022-04-15T17:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 15 апр - РИА Новости. Морские пехотинцы ВМС Украины сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления, рассказал журналистам один из пленных морпехов."Бессмысленно было дальше сопротивляться. Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились", - сообщил журналистам пленный украинский морпех Евгений.Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил в четверг, что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.Минобороны России сообщило в среду, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сложивших оружие - 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, "151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/plen-1783447032.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783755982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, украина, мариуполь, россия, вооруженные силы украины