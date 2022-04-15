https://ria.ru/20220415/plennye-1783672218.html

В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК

В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК - РИА Новости, 15.04.2022

В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК

В России содержатся более тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:19

2022-04-15T11:19

2022-04-15T11:50

обострение ситуации в днр и лнр

общество

украина

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783577370_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee617f80b36f3f4392e3ff786cae2bb4.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России содержатся более тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, сообщили в пресс-службе СК РФ."Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями. Среди них - пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме этого, по информации СК РФ, иностранные военные инструкторы принимали активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/delo-1783673290.html

https://ria.ru/20220415/delo-1783673290.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), в мире