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В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/plennye-1783672218.html
В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК
В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК - РИА Новости, 15.04.2022
В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК
В России содержатся более тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:19
2022-04-15T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
общество
украина
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России содержатся более тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, сообщили в пресс-службе СК РФ."Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями. Среди них - пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме этого, по информации СК РФ, иностранные военные инструкторы принимали активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/delo-1783673290.html
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общество, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
11:19 15.04.2022 (обновлено: 11:50 15.04.2022)
 
В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК

Следственный комитет: в России содержатся более тысячи украинских пленных

© РИА Новости / Геннадий ДубовойПленные украинские военные, вывезенные из окружения под Иловайском, в Донецке.
Пленные украинские военные, вывезенные из окружения под Иловайском, в Донецке. - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Пленные украинские военные, вывезенные из окружения под Иловайском, в Донецке.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России содержатся более тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями. Среди них - пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса", - говорится в сообщении.
Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ
Кроме этого, по информации СК РФ, иностранные военные инструкторы принимали активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений.
"В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 – члены НАТО. Также следствием возбуждено и расследуется уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады. В их числе - гражданин Великобритании Эйден Эслин", - добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 11:22
СК возбудил уголовные дела о геноциде в Донбассе против 42 командиров ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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