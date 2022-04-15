11:19 15.04.2022 (обновлено: 11:50 15.04.2022)
В России содержатся более тысячи украинских пленных, сообщили в СК
Следственный комитет: в России содержатся более тысячи украинских пленных
© РИА Новости / Геннадий ДубовойПленные украинские военные, вывезенные из окружения под Иловайском, в Донецке.
Пленные украинские военные, вывезенные из окружения под Иловайском, в Донецке.. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В России содержатся более тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Кроме этого, по информации СК РФ, иностранные военные инструкторы принимали активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений.
"В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 – члены НАТО. Также следствием возбуждено и расследуется уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады. В их числе - гражданин Великобритании Эйден Эслин", - добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.