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В Московском метрополитене запустят тематический поезд, посвященный Петру - РИА Новости, 15.04.2022
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Морская держава
https://ria.ru/20220415/petr-1783764053.html
В Московском метрополитене запустят тематический поезд, посвященный Петру
В Московском метрополитене запустят тематический поезд, посвященный Петру - РИА Новости, 15.04.2022
В Московском метрополитене запустят тематический поезд, посвященный Петру
В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра в московском метро будет запущен тематический поезд. Состав с изображениями событий жизни императора... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:52
2022-04-15T16:52
морская держава
морская держава
петр i
россия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра в московском метро будет запущен тематический поезд. Состав с изображениями событий жизни императора начнет курсировать в ближайший месяц. Об этом на пресс-конференции, посвященной мероприятиям к дню рождения Петра, рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.Заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко сообщила, что уже начата подготовка к глобальному международному форуму "История для будущего. Образ Петра". Он пройдет в июне 2022 года в Москве, в Доме Пашкова. В форуме примут участие политики, ученые, общественные деятели."Они расскажут об актуальности образа Петра I для современной России", – уточнила Александра Коновченко и добавила, что на форуме ожидаются международные представители Молдавии, Венгрии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Грузии и Азербайджана.Еще один проект, который запланирован в рамках празднований, – международный творческий молодежный конкурс "Образ Петра Великого". Подать заявку на участие в нем могут молодые люди от 14 до 35 лет. Конкурс проходит в номинациях "Живопись", "Скульптура", "Декоративно-прикладное искусство", "Стрит-арт" и других. На данный момент получено около 400 работ конкурсантов.Также в июне 2022 года в столице будет открыта мультимедийная выставка "Календарь деяний Петра I". Позже экспозиция отправится в путешествие по пяти регионам России."В доступной мультимедийной форме на выставке будет рассказано о 200 деяниях Петра. Выставка основана на хронологии, которая легко запоминается посетителями", – отметила Александра Коновченко.Первый заместитель генерального директора российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко сообщил, что на базе парков "Россия – моя история" будут проходить выставки и другие активности, посвященные императору. Рыбальченко отметил, что всего в течение года запланировано порядка 700 различных экскурсий, лекций и викторин.Также к дню рождения императора подготовлено специальное онлайн-мероприятие – цикл лекций помощника президента РФ Владимира Мединского.
https://ria.ru/20220406/vystavka-1782178736.html
https://ria.ru/20220321/konkurs-1779346595.html
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морская держава, петр i, россия
16:52 15.04.2022
 

В Московском метрополитене запустят тематический поезд, посвященный Петру

© РИА Новости / Сергей ПятаковПоезд прибывает на станцию метро
Поезд прибывает на станцию метро - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра в московском метро будет запущен тематический поезд. Состав с изображениями событий жизни императора начнет курсировать в ближайший месяц. Об этом на пресс-конференции, посвященной мероприятиям к дню рождения Петра, рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.
"Мы надеемся, что эта акция не ограничится только Москвой, потому что с Петром неразрывно связан такой город, как Санкт-Петербург, но и промышленный Урал ведь тоже во многом достижение Петра", – отметил Иван Есин.
Заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко сообщила, что уже начата подготовка к глобальному международному форуму "История для будущего. Образ Петра". Он пройдет в июне 2022 года в Москве, в Доме Пашкова. В форуме примут участие политики, ученые, общественные деятели.
Посетитель на выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
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"Они расскажут об актуальности образа Петра I для современной России", – уточнила Александра Коновченко и добавила, что на форуме ожидаются международные представители Молдавии, Венгрии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Грузии и Азербайджана.
Еще один проект, который запланирован в рамках празднований, – международный творческий молодежный конкурс "Образ Петра Великого". Подать заявку на участие в нем могут молодые люди от 14 до 35 лет. Конкурс проходит в номинациях "Живопись", "Скульптура", "Декоративно-прикладное искусство", "Стрит-арт" и других. На данный момент получено около 400 работ конкурсантов.
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Также в июне 2022 года в столице будет открыта мультимедийная выставка "Календарь деяний Петра I". Позже экспозиция отправится в путешествие по пяти регионам России.
"В доступной мультимедийной форме на выставке будет рассказано о 200 деяниях Петра. Выставка основана на хронологии, которая легко запоминается посетителями", – отметила Александра Коновченко.
Первый заместитель генерального директора российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко сообщил, что на базе парков "Россия – моя история" будут проходить выставки и другие активности, посвященные императору. Рыбальченко отметил, что всего в течение года запланировано порядка 700 различных экскурсий, лекций и викторин.
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Также к дню рождения императора подготовлено специальное онлайн-мероприятие – цикл лекций помощника президента РФ Владимира Мединского.
 
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