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Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации
Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022
Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации
Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:03
2022-04-15T13:03
2022-04-15T15:58
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", — сказал он журналистам.По словам представителя Кремля, там, где боевики "не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома", уже налаживается мирная жизнь. "А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению", — добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на сегодняшний день выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783657124.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, дмитрий песков, россия
13:03 15.04.2022 (обновлено: 15:58 15.04.2022)
Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации
Песков назвал ликвидацию националистических батальонов на Украине главной задачей операции
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", — сказал он журналистам.
По словам представителя Кремля, там, где боевики "не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома", уже налаживается мирная жизнь.
"А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению", — добавил Песков.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на сегодняшний день выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.