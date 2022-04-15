Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/peskov-1783699783.html
Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации
Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022
Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации
Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:03
2022-04-15T15:58
в мире
украина
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_054aebfff2b86a8d71be448509bf10fc.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", — сказал он журналистам.По словам представителя Кремля, там, где боевики "не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома", уже налаживается мирная жизнь. "А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению", — добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на сегодняшний день выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783657124.html
https://ria.ru/20220414/ssha-1783497977.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b18606082d86e09171d9fed23aef306d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий песков, россия
13:03 15.04.2022 (обновлено: 15:58 15.04.2022)
 
Песков назвал уничтожение украинских нацбатов главной задачей спецоперации

Песков назвал ликвидацию националистических батальонов на Украине главной задачей операции

© РИА НовостиСотрудники Росгвардии в бронеавтомобиле "Урал" в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии в бронеавтомобиле Урал в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости
Сотрудники Росгвардии в бронеавтомобиле "Урал" в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Основная задача военной операции на Украине — разгром националистических батальонов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Главное — это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", — сказал он журналистам.
Вид на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со стороны поселка Сартана - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 10:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе освободили от нацбатов
По словам представителя Кремля, там, где боевики "не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома", уже налаживается мирная жизнь.
"А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению", — добавил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на сегодняшний день выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:55
США могли бы способствовать установлению мира в Европе, заявил Песков
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала