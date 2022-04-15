Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Президент Путин отметил вклад российских евреев в укрепление межнационального диалога
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРитуальная семейная трапеза во время праздника Песах
Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив их вклад в совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот древний, почитаемый последователями иудаизма праздник "восходит к важным историческим событиям, обращает верующих к многовековым религиозным и культурным традициям еврейского народа, которые бережно передаются из поколения в поколение".
"С удовлетворением отмечу большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие нашей страны, упрочение духовно-нравственных основ общества, в совершенствование плодотворного межнационального и межрелигиозного диалога. И конечно, еврейская община России активно участвует в делах просвещения, милосердия и благотворительности, в воспитании молодёжи, решении насущных социальных проблем. Столь многогранная, востребованная работа заслуживает глубокого, искреннего признания. Пусть праздник принесёт в ваши дома счастье, взаимопонимание, достаток", - отмечается в телеграмме.
Президент РФ пожелал российским евреям успехов, здоровья и процветания.
00:44Иудейская Пасха – Песах