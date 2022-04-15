https://ria.ru/20220415/pesakh-1783652722.html

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах - РИА Новости, 15.04.2022

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив их вклад в совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:39

2022-04-15T09:39

2022-04-15T09:39

религия

религия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив их вклад в совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что этот древний, почитаемый последователями иудаизма праздник "восходит к важным историческим событиям, обращает верующих к многовековым религиозным и культурным традициям еврейского народа, которые бережно передаются из поколения в поколение"."С удовлетворением отмечу большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие нашей страны, упрочение духовно-нравственных основ общества, в совершенствование плодотворного межнационального и межрелигиозного диалога. И конечно, еврейская община России активно участвует в делах просвещения, милосердия и благотворительности, в воспитании молодёжи, решении насущных социальных проблем. Столь многогранная, востребованная работа заслуживает глубокого, искреннего признания. Пусть праздник принесёт в ваши дома счастье, взаимопонимание, достаток", - отмечается в телеграмме.Президент РФ пожелал российским евреям успехов, здоровья и процветания.

https://ria.ru/20220415/pesakh-1783507792.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, россия, владимир путин