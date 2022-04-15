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Путин поздравил российских евреев с праздником Песах - РИА Новости, 15.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220415/pesakh-1783652722.html
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах - РИА Новости, 15.04.2022
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив их вклад в совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:39
2022-04-15T09:39
религия
религия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив их вклад в совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что этот древний, почитаемый последователями иудаизма праздник "восходит к важным историческим событиям, обращает верующих к многовековым религиозным и культурным традициям еврейского народа, которые бережно передаются из поколения в поколение"."С удовлетворением отмечу большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие нашей страны, упрочение духовно-нравственных основ общества, в совершенствование плодотворного межнационального и межрелигиозного диалога. И конечно, еврейская община России активно участвует в делах просвещения, милосердия и благотворительности, в воспитании молодёжи, решении насущных социальных проблем. Столь многогранная, востребованная работа заслуживает глубокого, искреннего признания. Пусть праздник принесёт в ваши дома счастье, взаимопонимание, достаток", - отмечается в телеграмме.Президент РФ пожелал российским евреям успехов, здоровья и процветания.
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религия, россия, владимир путин
09:39 15.04.2022
 
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент Путин отметил вклад российских евреев в укрепление межнационального диалога

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРитуальная семейная трапеза во время праздника Песах
Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив их вклад в совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот древний, почитаемый последователями иудаизма праздник "восходит к важным историческим событиям, обращает верующих к многовековым религиозным и культурным традициям еврейского народа, которые бережно передаются из поколения в поколение".
"С удовлетворением отмечу большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие нашей страны, упрочение духовно-нравственных основ общества, в совершенствование плодотворного межнационального и межрелигиозного диалога. И конечно, еврейская община России активно участвует в делах просвещения, милосердия и благотворительности, в воспитании молодёжи, решении насущных социальных проблем. Столь многогранная, востребованная работа заслуживает глубокого, искреннего признания. Пусть праздник принесёт в ваши дома счастье, взаимопонимание, достаток", - отмечается в телеграмме.
Президент РФ пожелал российским евреям успехов, здоровья и процветания.
Иудейский праздник - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
00:44
Иудейская Пасха – Песах
 
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