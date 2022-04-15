https://ria.ru/20220415/pesakh-1783593887.html

Иудеи всего мира встречают Песах

Иудеи всего мира встречают Песах - РИА Новости, 15.04.2022

Иудеи всего мира встречают Песах

Иудеи с заходом солнца 15 апреля встречают свой главный праздник - Песах. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T00:00

2022-04-15T00:00

2022-04-15T00:00

религия

берл лазар

египет

красное море

россия

религиозные праздники

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иудеи с заходом солнца 15 апреля встречают свой главный праздник - Песах. Слово "песах" (пасха) имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян, ведомых Моисеем, через Чермное (Красное) море, вспоминается еще одно событие, предшествовавшее исходу евреев из Египта. По ветхозаветному преданию, фараон упорно не дозволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой "казнью египетской" было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры - в первые два вечера). Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи."В дни Песах нам заповедано "чувствовать себя так, словно это мы вышли из Египта". А наши мудрецы идут еще дальше и учат, что так человек должен чувствовать себя каждый день. Действительно: нередко бывает так, что человек хочет сделать что-то нужное, но потом говорит себе: "надо подумать", "надо лучше подготовиться", "надо отложить"... Это значит, что на него давят какие-то внешние или внутренние силы, которые не дают ему поступить, как он хотел, и как поступить необходимо", - заявил в поздравлении верующим главный раввин России Берл Лазар. "Это и есть признак несвободы. Мы реально свободны, здесь и сейчас, только когда понимаем, что правильное дело надо делать сразу, не откладывая. Когда осознаём, что, поступая так, обязательно получим помощь с небес. Наши предки, выходя из Египта, ведь не знали, куда идут, и сколько им придется быть в пустыне. Зато они прекрасно понимали, что главное это выйти из рабства, и это надо делать сразу, отбросив любую нерешительность!", - добавил он.Последователи иудаизма отмечают пасху восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляется ничего квасного (хамец). Перед Песахом все квасное собирается и сжигается или продается иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.Единственный хлеб, разрешенный в Песах - маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода оттуда. Весь процесс выпечки мацы с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Маца - напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из еще не успевшего взойти теста.

https://ria.ru/20180330/1517589059.html

https://ria.ru/20210918/bibleyskie-1750574934.html

египет

красное море

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берл лазар, египет, красное море, россия, религиозные праздники