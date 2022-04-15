https://ria.ru/20220415/patrushev-1783787494.html

Секретарь Совбеза Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей

Секретарь Совбеза Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Секретарь Совбеза Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей - на 1,4 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из его... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:00

2022-04-15T18:00

2022-04-15T18:00

политика

совет безопасности рф

николай патрушев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей - на 1,4 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из его декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.По итогам 2020 года доходы Патрушева составили 34,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220415/patrushev-1783769464.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет безопасности рф, николай патрушев