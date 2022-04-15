https://ria.ru/20220415/patrushev-1783787494.html
Секретарь Совбеза Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей
Секретарь Совбеза Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Секретарь Совбеза Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей - на 1,4 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из его... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:00
2022-04-15T18:00
2022-04-15T18:00
политика
совет безопасности рф
николай патрушев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей - на 1,4 миллиона рублей больше, чем годом ранее, следует из его декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля.По итогам 2020 года доходы Патрушева составили 34,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220415/patrushev-1783769464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет безопасности рф, николай патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей
Секретарь Совета безопасности Патрушев в 2021 году заработал 36 миллионов рублей