https://ria.ru/20220415/patrushev-1783769464.html

Глава Минсельхоза Патрушев в 2021 году заработал 121 миллион рублей

Глава Минсельхоза Патрушев в 2021 году заработал 121 миллион рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Глава Минсельхоза Патрушев в 2021 году заработал 121 миллион рублей

Доход главы российского Минсельхоза Дмитрия Патрушева за 2021 год снизился почти на 10% - до 121 миллиона рублей со 133,1 миллиона рублей в 2020 году, следует... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:08

2022-04-15T17:08

2022-04-15T17:08

общество

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход главы российского Минсельхоза Дмитрия Патрушева за 2021 год снизился почти на 10% - до 121 миллиона рублей со 133,1 миллиона рублей в 2020 году, следует из сведений о доходах и имуществе членов кабмина, опубликованных на сайте правительства.Согласно этим данным, Патрушев по-прежнему владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, двумя земельными участками общей площадью 6,745 тысячи квадратных метров, долей в участке площадью 375 квадратных метров, жилым домом площадью 297,9 квадратных метра и квартирой площадью 220,4 квадратных метра, несколькими гаражами, хозяйственными строениями и газопроводом низкого давления.В пользовании трех сыновей и двух дочерей министра - квартира площадью 270,3 квадратных метра, в пользовании у еще одной дочери - квартира площадью 162,3 квадратных метра.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий патрушев