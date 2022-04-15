https://ria.ru/20220415/patrushev-1783769464.html
Глава Минсельхоза Патрушев в 2021 году заработал 121 миллион рублей
Глава Минсельхоза Патрушев в 2021 году заработал 121 миллион рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Глава Минсельхоза Патрушев в 2021 году заработал 121 миллион рублей
Доход главы российского Минсельхоза Дмитрия Патрушева за 2021 год снизился почти на 10% - до 121 миллиона рублей со 133,1 миллиона рублей в 2020 году, следует... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:08
2022-04-15T17:08
2022-04-15T17:08
общество
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход главы российского Минсельхоза Дмитрия Патрушева за 2021 год снизился почти на 10% - до 121 миллиона рублей со 133,1 миллиона рублей в 2020 году, следует из сведений о доходах и имуществе членов кабмина, опубликованных на сайте правительства.Согласно этим данным, Патрушев по-прежнему владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, двумя земельными участками общей площадью 6,745 тысячи квадратных метров, долей в участке площадью 375 квадратных метров, жилым домом площадью 297,9 квадратных метра и квартирой площадью 220,4 квадратных метра, несколькими гаражами, хозяйственными строениями и газопроводом низкого давления.В пользовании трех сыновей и двух дочерей министра - квартира площадью 270,3 квадратных метра, в пользовании у еще одной дочери - квартира площадью 162,3 квадратных метра.
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий патрушев
Глава Минсельхоза Патрушев в 2021 году заработал 121 миллион рублей
Доход главы Минсельхоза Патрушева за 2021 год снизился до 121 миллиона рублей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Доход главы российского Минсельхоза Дмитрия Патрушева за 2021 год снизился почти на 10% - до 121 миллиона рублей со 133,1 миллиона рублей в 2020 году, следует из сведений о доходах и имуществе членов кабмина, опубликованных на сайте правительства
.
Согласно этим данным, Патрушев по-прежнему владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, двумя земельными участками общей площадью 6,745 тысячи квадратных метров, долей в участке площадью 375 квадратных метров, жилым домом площадью 297,9 квадратных метра и квартирой площадью 220,4 квадратных метра, несколькими гаражами, хозяйственными строениями и газопроводом низкого давления.
В пользовании трех сыновей и двух дочерей министра - квартира площадью 270,3 квадратных метра, в пользовании у еще одной дочери - квартира площадью 162,3 квадратных метра.