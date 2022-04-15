Папа Римский обратился к православным по случаю Пасхи
Папа Франциск в преддверии Пасхи обратился к православным епископам
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
РИМ, 15 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск в преддверии праздника Светлого Воскресения Христова обратился ко всем православным епископам с братским пожеланием прожить эту Пасху с той же болью за мир, с какой проживают ее сейчас многие католики.
"Они тоже готовят Пасху с нами с разницей в неделю, потому что, как и восточные католики, следуют юлианскому, а не григорианскому календарю. Пользуюсь этой возможностью, чтобы направить послание братства всем моим братьям, православным епископам, которые проживают эту Пасху с той же болью, с какой проживаем ее мы, я и многие католики", - заявил понтифик в интервью, которое в пятницу показал первый канал итальянского государственного телевидения Rai1.
Отметив, как нелегко нести епископское служение, папа Франциск сказал: "Пользуюсь случаем, чтобы поприветствовать всех православных епископов как братьев по вере".
Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. Днем Пасхи был выбран первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия.
Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. В настоящее время юлианский календарь используют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, а также большинство греко-католиков.
В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии. Католики в этом году отметят праздник Воскресения Христова 17 апреля.
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