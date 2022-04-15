https://ria.ru/20220415/parizh-1783686146.html

Мэр Парижа приехала в Киев и подписала соглашение о дружбе между городами

Мэр Парижа приехала в Киев и подписала соглашение о дружбе между городами - РИА Новости, 15.04.2022

Мэр Парижа приехала в Киев и подписала соглашение о дружбе между городами

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что мэр Парижа Анн Идальго приехала в столицу Украины, и они подписали соглашение об установлении дружеских отношений между... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:13

2022-04-15T12:13

2022-04-15T12:13

в мире

анн идальго

владимир путин

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париж

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виталий кличко

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что мэр Парижа Анн Идальго приехала в столицу Украины, и они подписали соглашение об установлении дружеских отношений между городами."Встретился с мэром Парижа Анн Идальго, посетившей Киев в это сложное военное время. С моей коллегой мы подписали соглашение об установлении дружеских отношений между нашими городами – Киевом и Парижем", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что Киев благодарен мэрии Парижа за всю оказанную гуманитарную помощь, как во Франции - украинцам, вынужденно ставшим переселенцами, так и за помощь Украине и ее столице.Кличко отметил, что столица Франции является важным партнером Киева. "И мы стремимся развивать эффективные экономические отношения, реализовывать общие взаимовыгодные проекты в разных областях жизнедеятельности городов", - написал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/bayden-1783618801.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782773609.html

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Дарья Буймова

в мире, анн идальго, владимир путин, киев, париж, украина, виталий кличко