https://ria.ru/20220415/otdykh-1783731244.html

Регионы потратят на отдых детей 58,7 миллиарда рублей, заявила Голикова

Регионы потратят на отдых детей 58,7 миллиарда рублей, заявила Голикова - РИА Новости, 15.04.2022

Регионы потратят на отдых детей 58,7 миллиарда рублей, заявила Голикова

Регионы, предварительно, планируют потратить на летнюю оздоровительную кампанию для детей 58,7 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году, заявила... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:51

2022-04-15T14:51

2022-04-15T15:58

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Регионы, предварительно, планируют потратить на летнюю оздоровительную кампанию для детей 58,7 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она обратила внимание, что почти 6 тысяч детей из регионов Арктической зоны с 5 по 8 класс бесплатно отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма, Севастополя, побережьях Каспийского и Японского морей, а также в Адыгее и на курортах кавказских минеральных вод. На это дополнительно выделены 500 миллионов рублей."Общий объем финансирования пока, по предварительной оценке, запланирован регионами на организацию отдыха и оздоровления детей летом 2022 года составит 58,7 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем в 2021 году", - сказала Голикова на совещании о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании.Она также напомнила, что продолжена программа доступности поездок в детские лагеря через начисление кэшбека при приобретении путевок. В этом году сумма на финансирование программы увеличена с 4 до 7,5 миллиарда рублей.По словам вице-премьера, куплено уже 106,6 тысячи путевок на сумму 3,9 миллиарда рублей, 1,64 миллиарда рублей уже возвращены в качестве кэшбека. Она также добавила, что не менее 5 миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях летом 2022 года, Роспотребнадзор снял ограничение на их наполняемость."Что касается 2022 года, то мы планируем. что в летней оздоровительной кампании будет задействовано 38 755 организаций, что на 3% больше, чем в 2021 году. А численность детей, которые отдохнут летом в детских лагерях, составит не менее 5 миллионов", - сказала Голикова.Сообщив, что в преддверии старта кампании Роспотребнадзор снял ограничения по наполняемости лагерей, вице-премьер попросила усилить контроль за их укомплектованностью квалифицированными кадрами, в первую очередь, медицинскими и педагогическими работниками, а также вожатыми.Голикова также обратила внимание участников совещания на сохранение угрозы распространения коронавируса и необходимость соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Приоритетом должны быть обеспечение безопасности и защищенности лагерей, подчеркнула она.Вице-премьер призвала Роспотребнадзор следить за ситуацией с питанием в лагерях, а при необходимости - докладывать в правительство. Сокращать рацион недопустимо, а меню должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил, добавила она.

https://ria.ru/20220406/otdykh-1782008086.html

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Варвара Скокшина

краснодарский край, севастополь, японское море, общество, татьяна голикова, туризм, новости - туризм, туристы, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых