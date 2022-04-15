https://ria.ru/20220415/otdykh-1783731244.html
Регионы потратят на отдых детей 58,7 миллиарда рублей, заявила Голикова
Регионы потратят на отдых детей 58,7 миллиарда рублей, заявила Голикова - РИА Новости, 15.04.2022
Регионы потратят на отдых детей 58,7 миллиарда рублей, заявила Голикова
Регионы, предварительно, планируют потратить на летнюю оздоровительную кампанию для детей 58,7 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году, заявила... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:51
2022-04-15T14:51
2022-04-15T15:58
краснодарский край
севастополь
японское море
общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Регионы, предварительно, планируют потратить на летнюю оздоровительную кампанию для детей 58,7 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она обратила внимание, что почти 6 тысяч детей из регионов Арктической зоны с 5 по 8 класс бесплатно отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма, Севастополя, побережьях Каспийского и Японского морей, а также в Адыгее и на курортах кавказских минеральных вод. На это дополнительно выделены 500 миллионов рублей."Общий объем финансирования пока, по предварительной оценке, запланирован регионами на организацию отдыха и оздоровления детей летом 2022 года составит 58,7 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем в 2021 году", - сказала Голикова на совещании о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании.Она также напомнила, что продолжена программа доступности поездок в детские лагеря через начисление кэшбека при приобретении путевок. В этом году сумма на финансирование программы увеличена с 4 до 7,5 миллиарда рублей.По словам вице-премьера, куплено уже 106,6 тысячи путевок на сумму 3,9 миллиарда рублей, 1,64 миллиарда рублей уже возвращены в качестве кэшбека. Она также добавила, что не менее 5 миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях летом 2022 года, Роспотребнадзор снял ограничение на их наполняемость."Что касается 2022 года, то мы планируем. что в летней оздоровительной кампании будет задействовано 38 755 организаций, что на 3% больше, чем в 2021 году. А численность детей, которые отдохнут летом в детских лагерях, составит не менее 5 миллионов", - сказала Голикова.Сообщив, что в преддверии старта кампании Роспотребнадзор снял ограничения по наполняемости лагерей, вице-премьер попросила усилить контроль за их укомплектованностью квалифицированными кадрами, в первую очередь, медицинскими и педагогическими работниками, а также вожатыми.Голикова также обратила внимание участников совещания на сохранение угрозы распространения коронавируса и необходимость соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Приоритетом должны быть обеспечение безопасности и защищенности лагерей, подчеркнула она.Вице-премьер призвала Роспотребнадзор следить за ситуацией с питанием в лагерях, а при необходимости - докладывать в правительство. Сокращать рацион недопустимо, а меню должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил, добавила она.
https://ria.ru/20220406/otdykh-1782008086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, севастополь, японское море, общество, татьяна голикова, туризм, новости - туризм, туристы, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых
14:51 15.04.2022 (обновлено: 15:58 15.04.2022)
Регионы потратят на отдых детей 58,7 миллиарда рублей, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: регионы потратят на летний отдых детей 58,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Регионы, предварительно, планируют потратить на летнюю оздоровительную кампанию для детей 58,7 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она обратила внимание, что почти 6 тысяч детей из регионов Арктической зоны с 5 по 8 класс бесплатно отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье Краснодарского края
, Крыма, Севастополя
, побережьях Каспийского и Японского морей
, а также в Адыгее и на курортах кавказских минеральных вод. На это дополнительно выделены 500 миллионов рублей.
"Общий объем финансирования пока, по предварительной оценке, запланирован регионами на организацию отдыха и оздоровления детей летом 2022 года составит 58,7 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем в 2021 году", - сказала Голикова на совещании о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании.
Она также напомнила, что продолжена программа доступности поездок в детские лагеря через начисление кэшбека при приобретении путевок. В этом году сумма на финансирование программы увеличена с 4 до 7,5 миллиарда рублей.
По словам вице-премьера, куплено уже 106,6 тысячи путевок на сумму 3,9 миллиарда рублей, 1,64 миллиарда рублей уже возвращены в качестве кэшбека.
Она также добавила, что не менее 5 миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях летом 2022 года, Роспотребнадзор снял ограничение на их наполняемость.
"Что касается 2022 года, то мы планируем. что в летней оздоровительной кампании будет задействовано 38 755 организаций, что на 3% больше, чем в 2021 году. А численность детей, которые отдохнут летом в детских лагерях, составит не менее 5 миллионов", - сказала Голикова.
Сообщив, что в преддверии старта кампании Роспотребнадзор снял ограничения по наполняемости лагерей, вице-премьер попросила усилить контроль за их укомплектованностью квалифицированными кадрами, в первую очередь, медицинскими и педагогическими работниками, а также вожатыми.
Голикова также обратила внимание участников совещания на сохранение угрозы распространения коронавируса и необходимость соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Приоритетом должны быть обеспечение безопасности и защищенности лагерей, подчеркнула она.
Вице-премьер призвала Роспотребнадзор следить за ситуацией с питанием в лагерях, а при необходимости - докладывать в правительство. Сокращать рацион недопустимо, а меню должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил, добавила она.