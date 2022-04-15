https://ria.ru/20220415/osadki-1783668362.html
С начала апреля в Москве выпало 106 процентов месячной нормы осадков
С начала апреля в Москве выпало 106 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 15.04.2022
С начала апреля в Москве выпало 106 процентов месячной нормы осадков
С начала апреля в Москве выпало 106% месячной нормы осадков, до конца недели выпадет ещё 50%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:01
2022-04-15T11:01
2022-04-15T11:01
погода
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. С начала апреля в Москве выпало 106% месячной нормы осадков, до конца недели выпадет ещё 50%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В общей сложности с 18 часов сегодняшнего дня до 18 часов воскресенья, то есть за 2 суток, выпадет до 22 миллиметров осадков, а это 50% месячной нормы. В Москве за полмесяца выпало 47 миллиметров, это 106% месячной нормы", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20220415/sneg-1783650211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
С начала апреля в Москве выпало 106 процентов месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: с начала апреля в Москве выпало 106 процентов месячной нормы осадков