Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину
Кабмин Греции подтвердил, что страна не намерена отправлять новые партии оружия на Украину
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. Греция не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в пятницу.
"Нет ничего нового в этом направлении, помимо того, что было сделано. Нет ничего такого в повестке", - ответил Иконому на вопрос журналиста о том, будет ли страна отправлять новые партии оружия на Украину.
Газета "Демократия" написала в пятницу, что правительство Греции готовило отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было дано еще до просьбы Владимира Зеленского.
Корреспондент "Демократии" спросил на брифинге, действительно ли были отправлены "Стингеры" и были ли они из действующих частей вооруженных сил.
"Известно, какой оборонный материал был направлен вместе с гуманитарной помощью на Украину. Ничего из того, что было отправлено, не ослабляет оборонные возможности нашей страны", - сказал Иконому.
Ранее Министерство национальной обороны Греции заявило, что поставленное Украине оружие было из запасов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.