https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783723196.html

Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину

Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину - РИА Новости, 15.04.2022

Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину

Греция не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:20

2022-04-15T14:20

2022-04-15T14:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

греция

украина

россия

министерство национальной обороны греции

донбасс

польша

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АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. Греция не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в пятницу.Накануне министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не намерена отправлять дополнительные партии оружия на Украину, чтобы не ослабить свою оборону."Нет ничего нового в этом направлении, помимо того, что было сделано. Нет ничего такого в повестке", - ответил Иконому на вопрос журналиста о том, будет ли страна отправлять новые партии оружия на Украину.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130.Газета "Демократия" написала в пятницу, что правительство Греции готовило отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было дано еще до просьбы Владимира Зеленского.Корреспондент "Демократии" спросил на брифинге, действительно ли были отправлены "Стингеры" и были ли они из действующих частей вооруженных сил."Известно, какой оборонный материал был направлен вместе с гуманитарной помощью на Украину. Ничего из того, что было отправлено, не ослабляет оборонные возможности нашей страны", - сказал Иконому.Ранее Министерство национальной обороны Греции заявило, что поставленное Украине оружие было из запасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/cherta-1783636873.html

https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783684596.html

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783120042.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782829341.html

греция

украина

россия

донбасс

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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