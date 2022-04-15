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Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783723196.html
Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину
Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину - РИА Новости, 15.04.2022
Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину
Греция не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:20
2022-04-15T14:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
греция
украина
россия
министерство национальной обороны греции
донбасс
польша
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АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. Греция не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в пятницу.Накануне министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не намерена отправлять дополнительные партии оружия на Украину, чтобы не ослабить свою оборону."Нет ничего нового в этом направлении, помимо того, что было сделано. Нет ничего такого в повестке", - ответил Иконому на вопрос журналиста о том, будет ли страна отправлять новые партии оружия на Украину.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130.Газета "Демократия" написала в пятницу, что правительство Греции готовило отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было дано еще до просьбы Владимира Зеленского.Корреспондент "Демократии" спросил на брифинге, действительно ли были отправлены "Стингеры" и были ли они из действующих частей вооруженных сил."Известно, какой оборонный материал был направлен вместе с гуманитарной помощью на Украину. Ничего из того, что было отправлено, не ослабляет оборонные возможности нашей страны", - сказал Иконому.Ранее Министерство национальной обороны Греции заявило, что поставленное Украине оружие было из запасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/cherta-1783636873.html
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греция
украина
россия
донбасс
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в мире, греция, украина, россия, министерство национальной обороны греции, донбасс, польша, владимир зеленский, с-130, ситуация в днр и лнр
14:20 15.04.2022
 
Греция заявила, что не планирует отправлять новые партии оружия на Украину

Кабмин Греции подтвердил, что страна не намерена отправлять новые партии оружия на Украину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. Греция не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, сообщил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому на брифинге в пятницу.
Накануне министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не намерена отправлять дополнительные партии оружия на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 02:56
В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине
"Нет ничего нового в этом направлении, помимо того, что было сделано. Нет ничего такого в повестке", - ответил Иконому на вопрос журналиста о том, будет ли страна отправлять новые партии оружия на Украину.
Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130.
Газета "Демократия" написала в пятницу, что правительство Греции готовило отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было дано еще до просьбы Владимира Зеленского.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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СМИ: Россия направила США ноту из-за поставки новых вооружений Украине
Корреспондент "Демократии" спросил на брифинге, действительно ли были отправлены "Стингеры" и были ли они из действующих частей вооруженных сил.
"Известно, какой оборонный материал был направлен вместе с гуманитарной помощью на Украину. Ничего из того, что было отправлено, не ослабляет оборонные возможности нашей страны", - сказал Иконому.
Ранее Министерство национальной обороны Греции заявило, что поставленное Украине оружие было из запасов.
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:00
TAC: украинские нацбаты направят против США их же оружие
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 05:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В США рассказали о провале Госдепа, который привел к ситуации на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГрецияУкраинаРоссияМинистерство национальной обороны ГрецииДонбассПольшаВладимир ЗеленскийС-130Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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