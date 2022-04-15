https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783708991.html

СМИ: Греция готовила отправку оружия на Украину до начала спецоперации

СМИ: Греция готовила отправку оружия на Украину до начала спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022

СМИ: Греция готовила отправку оружия на Украину до начала спецоперации

Правительство Греции готовила отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было принято еще до просьбы Владимира... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:36

2022-04-15T13:36

2022-04-15T13:54

обострение ситуации в днр и лнр

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АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Правительство Греции готовила отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было принято еще до просьбы Владимира Зеленского, а среди отправленного оружия были ракеты "Стингер", пишет газета "Демократия" в пятницу.По оценке издания, не были соблюдены предусмотренные законом процедуры, а оружие было поставлено в рекордные сроки.Вопреки процедурам"Остаются серьезные вопросы относительно решения правительства отправить оборонные материалы для помощи Украине. "Демократия" раскрывает важные детали, которые намеренно держались в секрете, и показывает, что многое нужно расследовать", - пишет газета.Издание отмечает, что Греция была "среди первых стран, поспешивших направить оружие"."Практически это произошло всего через три дня после начала вторжения, за такой период теоретически невозможно организовать такую операцию", - заявила газета."Подготовка началась до указа (президента России Владимира) Путина о вторжении", - говорится в статье.Газета отмечает, что не было обсуждения этого вопроса в парламентских комитетах."Ясно, что не были соблюдены предусмотренные процедуры, в отличие от того, что делалось раньше, когда страна отправляла оружие. Почему?" - задается вопросом "Демократия".Кому передано оружие"Оружие было передано не украинцам, как думают греки, а американцам", - говорится в статье."Оборонные материалы, отправленные Грецией, были переданы Европейскому командованию вооружённых сил США (EUCOM), базирующемуся в Германии (Штутгарт), которое через сеть офицеров связи взяло на себя общую координацию и организацию сбора и отправки военной помощи, направленной Украине различными странами, входящими или не входящими в НАТО. Именно по этой причине американские офицеры, представители EUCOM, подписали соответствующие акты приема-передачи присланной нашей страной военной техники", - пишет газета.Иными словами, отмечается в статье, все страны-члены НАТО или не входящие в альянс государства, решившие направить военную помощь Украине, формально передали ее США/НАТО. Такая общая схема, с одной стороны, обеспечивает централизованный контроль и управление сбором и отправкой военной помощи, а с другой стороны упрощает юридические вопросы и бюрократические процедуры, связанные с перевозкой оружия и его передачей третьей стороне, поясняет "Демократия".Самолеты С-130 "Геркулес" 356-й транспортной эскадрильи доставили оружие в Польшу на аэродром Жешув-Ясенка, примерно в 80 километрах от украинской границы, который напрямую связан автомобильным транспортом с пограничным переходом."Согласно официальным сообщениям, в Польшу было совершено четыре рейса самолетов. Первые два состоялись во второй половине дня в воскресенье, 27 февраля, через несколько часов после встречи во Дворце Максима (резиденции премьера) под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса и начальник генерального штаба национальной обороны генерала Константиноса Флороса, в ходе которой было принято решение об отправке оборонной техники, о чем было объявлено секретариатом премьера. Хотя сообщалось, что соответствующее решение было принято на этой встрече, оказывается, военная техника уже собрана, перевезена и погружена на два С-130 Hercules, взлетевших через несколько часов", - пишет газета.Следующие два полета состоялись в понедельник, 28 февраля, о них сообщило министерство национальной обороны."Однако по информации "Демократии", в Польшу было еще два рейса самолетов С-130 со средствами ПВО. Всего было шесть рейсов", - говорится в статье."В отличие от других стран, более или менее подробно объявивших о виде и объеме военной помощи, которую они предоставили Украине, правительство Греции этого не сделало. На тот момент была лишь информация об отправке автоматов Калашникова, боеприпасов к ним и переносного противотанкового оружия", - пишет газета.Виды вооруженияВ греческом издании отмечают, что, по словам корреспондента немецкой газеты Bild в Греции, которая цитирует высокопоставленных правительственных чиновников, автоматы были из груза в 20 тысяч автоматов АК, который был захвачен на судне, направлявшемся в Ливию, и принадлежавшем украинской государственной компании Ukrinmash. При этом "Демократия не исключает, что "сюда могли быть включены примерно 7 тысяч автоматов Калашникова, которые, как сообщается, хранились на складах греческой армии и которые также были конфискованы, причем наибольшее количество было получено в результате беспорядков 1997 года в Албании".Что касается противотанковых гранатометов, речь идет о РПГ-18, в период 1993-1994 годов греческая армия приобрела около 21,5 тысячи пусковых установок из резервов армии бывшей ГДР, отмечает газета."Демократия" заявляет, были отправлены также реактивные снаряды калибром 122 мм для реактивных систем залпового огня."Они поступили из запаса в несколько десятков тысяч, приобретенного в 1994 году, когда греческая артиллерия приобрела 150 многозарядных реактивных систем залпового огня RM-70 чехословацкого производства из бывшей восточногерманской армии (вариант советских БМ-21 "Град"). На сегодняшний день, согласно открытым источникам, греческая армия имеет на вооружении 116 систем RM-70 и планируется модернизация ракет, для достижения большей дальности и точности", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что, по неподтвержденной информации, среди отправленного оружия было и небольшое количество - около 35 - переносных зенитных ракетных комплексов Stinger американского производства, которые находились на островах Эгейского моря.Газета подчеркивает, что эту информацию "не удалось полностью проверить из дополнительных источников"."Следует отметить, что Stinger является оружием, которое строго контролируется страной происхождения (США), и ежегодно все пользователи обязаны проводить их подсчет и информировать США о его результатах", - пишет газета.Министерство обороныНакануне министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил, что "военные оборонные материалы были отправлены как знак солидарности на деле с украинским народом и в консультации с нашими союзниками по НАТО и нашими партнерами в Европейском Союзе".Согласно опубликованному ведомством ответу министра, были отправлены 400 автоматов АК-47 из конфискованного имущества, пусковые устройства, которые страна закупила много лет назад, и боеприпасы к вышеуказанному оружию,По словам министра, это оружие не является важным для вооруженных сил, оно было взято из запасов и не влияет на общий уровень запасов и ни в коем случае не вызывает даже малейшего ослабления оборонных структур страны.

https://ria.ru/20220415/cherta-1783636873.html

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783120042.html

https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783252701.html

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220407/skandal-1782298710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, греция, украина, польша, с-130, кириакос мицотакис, нато, eucom, ак-47, сша