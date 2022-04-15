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СМИ: Греция готовила отправку оружия на Украину до начала спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783708991.html
СМИ: Греция готовила отправку оружия на Украину до начала спецоперации
СМИ: Греция готовила отправку оружия на Украину до начала спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022
СМИ: Греция готовила отправку оружия на Украину до начала спецоперации
Правительство Греции готовила отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было принято еще до просьбы Владимира... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:36
2022-04-15T13:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
греция
украина
польша
с-130
кириакос мицотакис
нато
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АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Правительство Греции готовила отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было принято еще до просьбы Владимира Зеленского, а среди отправленного оружия были ракеты "Стингер", пишет газета "Демократия" в пятницу.По оценке издания, не были соблюдены предусмотренные законом процедуры, а оружие было поставлено в рекордные сроки.Вопреки процедурам"Остаются серьезные вопросы относительно решения правительства отправить оборонные материалы для помощи Украине. "Демократия" раскрывает важные детали, которые намеренно держались в секрете, и показывает, что многое нужно расследовать", - пишет газета.Издание отмечает, что Греция была "среди первых стран, поспешивших направить оружие"."Практически это произошло всего через три дня после начала вторжения, за такой период теоретически невозможно организовать такую операцию", - заявила газета."Подготовка началась до указа (президента России Владимира) Путина о вторжении", - говорится в статье.Газета отмечает, что не было обсуждения этого вопроса в парламентских комитетах."Ясно, что не были соблюдены предусмотренные процедуры, в отличие от того, что делалось раньше, когда страна отправляла оружие. Почему?" - задается вопросом "Демократия".Кому передано оружие"Оружие было передано не украинцам, как думают греки, а американцам", - говорится в статье."Оборонные материалы, отправленные Грецией, были переданы Европейскому командованию вооружённых сил США (EUCOM), базирующемуся в Германии (Штутгарт), которое через сеть офицеров связи взяло на себя общую координацию и организацию сбора и отправки военной помощи, направленной Украине различными странами, входящими или не входящими в НАТО. Именно по этой причине американские офицеры, представители EUCOM, подписали соответствующие акты приема-передачи присланной нашей страной военной техники", - пишет газета.Иными словами, отмечается в статье, все страны-члены НАТО или не входящие в альянс государства, решившие направить военную помощь Украине, формально передали ее США/НАТО. Такая общая схема, с одной стороны, обеспечивает централизованный контроль и управление сбором и отправкой военной помощи, а с другой стороны упрощает юридические вопросы и бюрократические процедуры, связанные с перевозкой оружия и его передачей третьей стороне, поясняет "Демократия".Самолеты С-130 "Геркулес" 356-й транспортной эскадрильи доставили оружие в Польшу на аэродром Жешув-Ясенка, примерно в 80 километрах от украинской границы, который напрямую связан автомобильным транспортом с пограничным переходом."Согласно официальным сообщениям, в Польшу было совершено четыре рейса самолетов. Первые два состоялись во второй половине дня в воскресенье, 27 февраля, через несколько часов после встречи во Дворце Максима (резиденции премьера) под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса и начальник генерального штаба национальной обороны генерала Константиноса Флороса, в ходе которой было принято решение об отправке оборонной техники, о чем было объявлено секретариатом премьера. Хотя сообщалось, что соответствующее решение было принято на этой встрече, оказывается, военная техника уже собрана, перевезена и погружена на два С-130 Hercules, взлетевших через несколько часов", - пишет газета.Следующие два полета состоялись в понедельник, 28 февраля, о них сообщило министерство национальной обороны."Однако по информации "Демократии", в Польшу было еще два рейса самолетов С-130 со средствами ПВО. Всего было шесть рейсов", - говорится в статье."В отличие от других стран, более или менее подробно объявивших о виде и объеме военной помощи, которую они предоставили Украине, правительство Греции этого не сделало. На тот момент была лишь информация об отправке автоматов Калашникова, боеприпасов к ним и переносного противотанкового оружия", - пишет газета.Виды вооруженияВ греческом издании отмечают, что, по словам корреспондента немецкой газеты Bild в Греции, которая цитирует высокопоставленных правительственных чиновников, автоматы были из груза в 20 тысяч автоматов АК, который был захвачен на судне, направлявшемся в Ливию, и принадлежавшем украинской государственной компании Ukrinmash. При этом "Демократия не исключает, что "сюда могли быть включены примерно 7 тысяч автоматов Калашникова, которые, как сообщается, хранились на складах греческой армии и которые также были конфискованы, причем наибольшее количество было получено в результате беспорядков 1997 года в Албании".Что касается противотанковых гранатометов, речь идет о РПГ-18, в период 1993-1994 годов греческая армия приобрела около 21,5 тысячи пусковых установок из резервов армии бывшей ГДР, отмечает газета."Демократия" заявляет, были отправлены также реактивные снаряды калибром 122 мм для реактивных систем залпового огня."Они поступили из запаса в несколько десятков тысяч, приобретенного в 1994 году, когда греческая артиллерия приобрела 150 многозарядных реактивных систем залпового огня RM-70 чехословацкого производства из бывшей восточногерманской армии (вариант советских БМ-21 "Град"). На сегодняшний день, согласно открытым источникам, греческая армия имеет на вооружении 116 систем RM-70 и планируется модернизация ракет, для достижения большей дальности и точности", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что, по неподтвержденной информации, среди отправленного оружия было и небольшое количество - около 35 - переносных зенитных ракетных комплексов Stinger американского производства, которые находились на островах Эгейского моря.Газета подчеркивает, что эту информацию "не удалось полностью проверить из дополнительных источников"."Следует отметить, что Stinger является оружием, которое строго контролируется страной происхождения (США), и ежегодно все пользователи обязаны проводить их подсчет и информировать США о его результатах", - пишет газета.Министерство обороныНакануне министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил, что "военные оборонные материалы были отправлены как знак солидарности на деле с украинским народом и в консультации с нашими союзниками по НАТО и нашими партнерами в Европейском Союзе".Согласно опубликованному ведомством ответу министра, были отправлены 400 автоматов АК-47 из конфискованного имущества, пусковые устройства, которые страна закупила много лет назад, и боеприпасы к вышеуказанному оружию,По словам министра, это оружие не является важным для вооруженных сил, оно было взято из запасов и не влияет на общий уровень запасов и ни в коем случае не вызывает даже малейшего ослабления оборонных структур страны.
https://ria.ru/20220415/cherta-1783636873.html
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783120042.html
https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783252701.html
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в мире, греция, украина, польша, с-130, кириакос мицотакис, нато, eucom, ак-47, сша
13:36 15.04.2022 (обновлено: 13:54 15.04.2022)
 
СМИ: Греция готовила отправку оружия на Украину до начала спецоперации

"Демократия": Греция готовила отправку оружия на Украину до начала российской спецоперации

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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АФИНЫ, 15 апр – РИА Новости. Правительство Греции готовила отправку оружия на Украину еще до начала российской спецоперации, указание о его передаче было принято еще до просьбы Владимира Зеленского, а среди отправленного оружия были ракеты "Стингер", пишет газета "Демократия" в пятницу.
По оценке издания, не были соблюдены предусмотренные законом процедуры, а оружие было поставлено в рекордные сроки.
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 02:56
В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине

Вопреки процедурам

"Остаются серьезные вопросы относительно решения правительства отправить оборонные материалы для помощи Украине. "Демократия" раскрывает важные детали, которые намеренно держались в секрете, и показывает, что многое нужно расследовать", - пишет газета.
Издание отмечает, что Греция была "среди первых стран, поспешивших направить оружие".
"Практически это произошло всего через три дня после начала вторжения, за такой период теоретически невозможно организовать такую операцию", - заявила газета.
"Подготовка началась до указа (президента России Владимира) Путина о вторжении", - говорится в статье.
Газета отмечает, что не было обсуждения этого вопроса в парламентских комитетах.
"Ясно, что не были соблюдены предусмотренные процедуры, в отличие от того, что делалось раньше, когда страна отправляла оружие. Почему?" - задается вопросом "Демократия".
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 15:00
TAC: украинские нацбаты направят против США их же оружие

Кому передано оружие

"Оружие было передано не украинцам, как думают греки, а американцам", - говорится в статье.
"Оборонные материалы, отправленные Грецией, были переданы Европейскому командованию вооружённых сил США (EUCOM), базирующемуся в Германии (Штутгарт), которое через сеть офицеров связи взяло на себя общую координацию и организацию сбора и отправки военной помощи, направленной Украине различными странами, входящими или не входящими в НАТО. Именно по этой причине американские офицеры, представители EUCOM, подписали соответствующие акты приема-передачи присланной нашей страной военной техники", - пишет газета.
Иными словами, отмечается в статье, все страны-члены НАТО или не входящие в альянс государства, решившие направить военную помощь Украине, формально передали ее США/НАТО. Такая общая схема, с одной стороны, обеспечивает централизованный контроль и управление сбором и отправкой военной помощи, а с другой стороны упрощает юридические вопросы и бюрократические процедуры, связанные с перевозкой оружия и его передачей третьей стороне, поясняет "Демократия".
Самолеты С-130 "Геркулес" 356-й транспортной эскадрильи доставили оружие в Польшу на аэродром Жешув-Ясенка, примерно в 80 километрах от украинской границы, который напрямую связан автомобильным транспортом с пограничным переходом.
Учения сил украинской территориальной обороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 09:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина бесконтрольно раздала более 25 тысяч единиц оружия, заявили в МИД
"Согласно официальным сообщениям, в Польшу было совершено четыре рейса самолетов. Первые два состоялись во второй половине дня в воскресенье, 27 февраля, через несколько часов после встречи во Дворце Максима (резиденции премьера) под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса и начальник генерального штаба национальной обороны генерала Константиноса Флороса, в ходе которой было принято решение об отправке оборонной техники, о чем было объявлено секретариатом премьера. Хотя сообщалось, что соответствующее решение было принято на этой встрече, оказывается, военная техника уже собрана, перевезена и погружена на два С-130 Hercules, взлетевших через несколько часов", - пишет газета.
Следующие два полета состоялись в понедельник, 28 февраля, о них сообщило министерство национальной обороны.
"Однако по информации "Демократии", в Польшу было еще два рейса самолетов С-130 со средствами ПВО. Всего было шесть рейсов", - говорится в статье.
"В отличие от других стран, более или менее подробно объявивших о виде и объеме военной помощи, которую они предоставили Украине, правительство Греции этого не сделало. На тот момент была лишь информация об отправке автоматов Калашникова, боеприпасов к ним и переносного противотанкового оружия", - пишет газета.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине

Виды вооружения

В греческом издании отмечают, что, по словам корреспондента немецкой газеты Bild в Греции, которая цитирует высокопоставленных правительственных чиновников, автоматы были из груза в 20 тысяч автоматов АК, который был захвачен на судне, направлявшемся в Ливию, и принадлежавшем украинской государственной компании Ukrinmash. При этом "Демократия не исключает, что "сюда могли быть включены примерно 7 тысяч автоматов Калашникова, которые, как сообщается, хранились на складах греческой армии и которые также были конфискованы, причем наибольшее количество было получено в результате беспорядков 1997 года в Албании".
Что касается противотанковых гранатометов, речь идет о РПГ-18, в период 1993-1994 годов греческая армия приобрела около 21,5 тысячи пусковых установок из резервов армии бывшей ГДР, отмечает газета.
"Демократия" заявляет, были отправлены также реактивные снаряды калибром 122 мм для реактивных систем залпового огня.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 14:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Выступление Зеленского с азовцами перед парламентом Греции вызвало скандал
"Они поступили из запаса в несколько десятков тысяч, приобретенного в 1994 году, когда греческая артиллерия приобрела 150 многозарядных реактивных систем залпового огня RM-70 чехословацкого производства из бывшей восточногерманской армии (вариант советских БМ-21 "Град"). На сегодняшний день, согласно открытым источникам, греческая армия имеет на вооружении 116 систем RM-70 и планируется модернизация ракет, для достижения большей дальности и точности", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что, по неподтвержденной информации, среди отправленного оружия было и небольшое количество - около 35 - переносных зенитных ракетных комплексов Stinger американского производства, которые находились на островах Эгейского моря.
Газета подчеркивает, что эту информацию "не удалось полностью проверить из дополнительных источников".
"Следует отметить, что Stinger является оружием, которое строго контролируется страной происхождения (США), и ежегодно все пользователи обязаны проводить их подсчет и информировать США о его результатах", - пишет газета.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 05:02
Вице-канцлер ФРГ призвал нарастить поставки оружия Украине

Министерство обороны

Накануне министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил, что "военные оборонные материалы были отправлены как знак солидарности на деле с украинским народом и в консультации с нашими союзниками по НАТО и нашими партнерами в Европейском Союзе".
Согласно опубликованному ведомством ответу министра, были отправлены 400 автоматов АК-47 из конфискованного имущества, пусковые устройства, которые страна закупила много лет назад, и боеприпасы к вышеуказанному оружию,
По словам министра, это оружие не является важным для вооруженных сил, оно было взято из запасов и не влияет на общий уровень запасов и ни в коем случае не вызывает даже малейшего ослабления оборонных структур страны.
Защитники Донбасса: как воюют бойцы ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

Артиллеристы НМ ЛНР выкладывают боеприпасы на позиции в Луганской области
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

Работа артиллерийского взвода Народной милиции ЛНР
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Наступление пехоты поддерживают танки.

Артиллеристы НМ ЛНР устанавливают орудие на позиции в Луганской области
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

122-мм гаубица Д-30 Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

Танкисты Народной милиции ДНР снаряжают боеприпасами танк Т-72 на одной из улиц Мариуполя
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ЛНР.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Специальная военная операция в Донбассе продолжается больше 40 дней.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Боевые действия идут по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 14

Армия ДНР бросает в бой все, что годами обслуживала и маскировала от самолетов-разведчиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 14

К операции привлечены все виды и рода российских Вооруженных сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Применяется и проверенное временем оружие, и новое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 14

Наступление пехоты поддерживают танки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Задействованы бывалые Т-72Б и вполне современные Т-80БВМ, Т-90М.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллеристы Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 14

В спецоперации участвуют различные артиллерийские установки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 14

Танкисты снаряжают Т-72 боеприпасами на одной из улиц Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Бойцы Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 14

За время спецоперации уничтожены 125 украинских самолетов, 93 вертолета и 407 беспилотников.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Ликвидированы 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк, 215 установок реактивных систем залпового огня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14
Военнослужащий Народной милиции ЛНР под Северодонецком.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГрецияУкраинаПольшаС-130Кириакос МицотакисНАТОEUCOMАК-47США
 
 
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