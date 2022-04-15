https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783684596.html

СМИ: Россия направила США ноту из-за поставки новых вооружений Украине

СМИ: Россия направила США ноту из-за поставки новых вооружений Украине - РИА Новости, 15.04.2022

СМИ: Россия направила США ноту из-за поставки новых вооружений Украине

Газета Washington Post пишет, что Москва, предположительно, направила Вашингтону ноту, в которой якобы заявила о том, что поставки вооружений Киеву от НАТО... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:06

2022-04-15T12:06

2022-04-15T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сша

россия

оружие

донбасс

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Газета Washington Post пишет, что Москва, предположительно, направила Вашингтону ноту, в которой якобы заявила о том, что поставки вооружений Киеву от НАТО усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к "непредсказуемым последствиям".Газета утверждает, что нота, доступ к копии которой якобы получили в издании, была направлена на фоне объявления новой военной помощи Украине от США на 800 миллионов долларов. Документ, по заявлению СМИ, был передан госдепу посольством РФ в Вашингтоне.В госдепе эту информацию пока не прокомментировали."Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", - приводит газета отрывок из "ноты".На этой неделе президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В Пентагоне пояснили, что украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним. Помимо этого, в пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и "тысячи" других противотанковых систем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/oboronosposobnost-1783638198.html

https://ria.ru/20220415/mnogopolyarnost-1783680961.html

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

украина

сша

россия

донбасс

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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