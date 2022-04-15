Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783669924.html
Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия
Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия - РИА Новости, 15.04.2022
Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия
Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества Франции и Германии в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:09
2022-04-15T11:09
в мире
марин ле пен
франция
германия
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149387/71/1493877180_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_32842610e7dfccc65c578111302f13a1.jpg
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества Франции и Германии в сфере производства оружия."С чем я хочу покончить, так это с промышленным сотрудничеством в области вооружений. Причина очень проста - в действительности у Германии совершенно радикально отличающееся видение, радикально отличная от нашей философия", - сказала политик в интервью телеканалу BFMTV.Германия и Франция, как сообщали СМИ, разрабатывают прототип европейского истребителя новейшего поколения Future Combat Air System (FCAS) - крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью порядка 100 миллиардов евро. Также страны занимаются разработкой танка.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149387/71/1493877180_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_e7682e979436fa85f01644df2870bb4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марин ле пен, франция, германия, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон
11:09 15.04.2022
 
Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия

Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества с Германией в сфере производства оружия

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества Франции и Германии в сфере производства оружия.
"С чем я хочу покончить, так это с промышленным сотрудничеством в области вооружений. Причина очень проста - в действительности у Германии совершенно радикально отличающееся видение, радикально отличная от нашей философия", - сказала политик в интервью телеканалу BFMTV.
Германия и Франция, как сообщали СМИ, разрабатывают прототип европейского истребителя новейшего поколения Future Combat Air System (FCAS) - крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью порядка 100 миллиардов евро. Также страны занимаются разработкой танка.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
 
В миреМарин Ле ПенФранцияГерманияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала