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Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия
Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия - РИА Новости, 15.04.2022
Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия
Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества Франции и Германии в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:09
2022-04-15T11:09
2022-04-15T11:09
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марин ле пен
франция
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выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества Франции и Германии в сфере производства оружия."С чем я хочу покончить, так это с промышленным сотрудничеством в области вооружений. Причина очень проста - в действительности у Германии совершенно радикально отличающееся видение, радикально отличная от нашей философия", - сказала политик в интервью телеканалу BFMTV.Германия и Франция, как сообщали СМИ, разрабатывают прототип европейского истребителя новейшего поколения Future Combat Air System (FCAS) - крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью порядка 100 миллиардов евро. Также страны занимаются разработкой танка.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марин ле пен, франция, германия, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон
Ле Пен призвала прекратить сотрудничество с Германией в сфере оружия
Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества с Германией в сфере производства оружия