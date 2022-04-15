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Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2022
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Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос
Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2022
Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 79,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:22
2022-04-15T12:37
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 79,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 4 по 10 апреля составил 79,6%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 81,6%, следует из результатов исследования. Деятельность президента за указанный период не одобрили 12,9% респондентов, выразили недоверие 15,1% населения.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 4 по 10 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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вциом, владимир путин, общество
12:22 15.04.2022 (обновлено: 12:37 15.04.2022)
 
Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос

Опрос ВЦИОМ: работу Путина одобряют 79,6% россиян, 81,6% доверяют ему

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 79,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента в период с 4 по 10 апреля составил 79,6%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 81,6%, следует из результатов исследования. Деятельность президента за указанный период не одобрили 12,9% респондентов, выразили недоверие 15,1% населения.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 4 по 10 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 11:01
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос
 
ВЦИОМВладимир ПутинОбщество
 
 
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