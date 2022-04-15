https://ria.ru/20220415/opros-1783688104.html
Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос
Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2022
Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 79,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:22
2022-04-15T12:22
2022-04-15T12:37
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 79,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 4 по 10 апреля составил 79,6%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 81,6%, следует из результатов исследования. Деятельность президента за указанный период не одобрили 12,9% респондентов, выразили недоверие 15,1% населения.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 4 по 10 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20220412/schaste-1783049886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, владимир путин, общество
12:22 15.04.2022 (обновлено: 12:37 15.04.2022)
Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос
Опрос ВЦИОМ: работу Путина одобряют 79,6% россиян, 81,6% доверяют ему