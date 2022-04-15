https://ria.ru/20220415/opros-1783688104.html

Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос

Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 15.04.2022

Работу Путина одобряют 79 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 79,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:22

2022-04-15T12:22

2022-04-15T12:37

вциом

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 79,6%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 4 по 10 апреля составил 79,6%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 81,6%, следует из результатов исследования. Деятельность президента за указанный период не одобрили 12,9% респондентов, выразили недоверие 15,1% населения.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 4 по 10 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20220412/schaste-1783049886.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вциом, владимир путин, общество