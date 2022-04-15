10:09 15.04.2022 (обновлено: 10:50 15.04.2022)
Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой
Глава СВР Нарышкин: россиян, не поддержавших спецоперацию, ждет судьба Мазепы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиян, которые выступили против спецоперации РФ на Украине, ждёт судьба гетмана Ивана Мазепы, предавшего Петра I во время Северной войны со шведами, заявил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым "гражданином мира", отвернувшимся от своей родины, ждёт судьба изменника-Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что "он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него", - сказал Нарышкин на заседании по теме исторического проекта "Единой России". По мнению главы Исторического общества, спецоперация на Украине "объединила и сплотила" российское общество.
Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя.
Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Ивана Скоропадского и полковника Семена Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.