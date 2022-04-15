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Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой

Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой - РИА Новости, 15.04.2022

Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой

Россиян, которые выступили против спецоперации РФ на Украине, ждёт судьба гетмана Ивана Мазепы, предавшего Петра I во время Северной войны со шведами, заявил в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:09

2022-04-15T10:09

2022-04-15T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

сергей нарышкин

общество

россия

российское историческое общество

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиян, которые выступили против спецоперации РФ на Украине, ждёт судьба гетмана Ивана Мазепы, предавшего Петра I во время Северной войны со шведами, заявил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым "гражданином мира", отвернувшимся от своей родины, ждёт судьба изменника-Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что "он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него", - сказал Нарышкин на заседании по теме исторического проекта "Единой России". По мнению главы Исторического общества, спецоперация на Украине "объединила и сплотила" российское общество.Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя.Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Ивана Скоропадского и полковника Семена Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей нарышкин, общество, россия, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр, украина