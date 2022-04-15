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Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/operatsiya-1783656692.html
Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой
Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой - РИА Новости, 15.04.2022
Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой
Россиян, которые выступили против спецоперации РФ на Украине, ждёт судьба гетмана Ивана Мазепы, предавшего Петра I во время Северной войны со шведами, заявил в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:09
2022-04-15T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
сергей нарышкин
общество
россия
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиян, которые выступили против спецоперации РФ на Украине, ждёт судьба гетмана Ивана Мазепы, предавшего Петра I во время Северной войны со шведами, заявил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым "гражданином мира", отвернувшимся от своей родины, ждёт судьба изменника-Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что "он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него", - сказал Нарышкин на заседании по теме исторического проекта "Единой России". По мнению главы Исторического общества, спецоперация на Украине "объединила и сплотила" российское общество.Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя.Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Ивана Скоропадского и полковника Семена Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.
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сергей нарышкин, общество, россия, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр, украина
10:09 15.04.2022 (обновлено: 10:50 15.04.2022)
 
Нарышкин сравнил россиян, не поддержавших спецоперацию, с Мазепой

Глава СВР Нарышкин: россиян, не поддержавших спецоперацию, ждет судьба Мазепы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиян, которые выступили против спецоперации РФ на Украине, ждёт судьба гетмана Ивана Мазепы, предавшего Петра I во время Северной войны со шведами, заявил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым "гражданином мира", отвернувшимся от своей родины, ждёт судьба изменника-Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что "он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него", - сказал Нарышкин на заседании по теме исторического проекта "Единой России". По мнению главы Исторического общества, спецоперация на Украине "объединила и сплотила" российское общество.
Личность бывшего соратника Петра I Мазепы, перешедшего в годы Северной войны на сторону шведов, неоднозначно оценивается на Украине и в России. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя.
Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Ивана Скоропадского и полковника Семена Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 08:00
Запад применил против России оружие массового поражения. Есть жертвы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей НарышкинОбществоРоссияРоссийское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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