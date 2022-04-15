https://ria.ru/20220415/odnoklassniki-1783786000.html

Одноклассники открыли доступ к сервису "Моменты" для всех групп

Одноклассники открыли доступ к сервису "Моменты" для всех групп - РИА Новости, 15.04.2022

Одноклассники открыли доступ к сервису "Моменты" для всех групп

Одноклассники представили обновление в сервисе исчезающих фото и видео "Моменты": теперь он доступен для всех групп в соцсети. Сейчас моменты в ОК просматривают РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:53

2022-04-15T17:53

2022-04-15T17:53

одноклассники

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одноклассники представили обновление в сервисе исчезающих фото и видео "Моменты": теперь он доступен для всех групп в соцсети. Сейчас моменты в ОК просматривают более 28 млн человек в месяц. Чтобы сделать публикацию в "Моментах" от группы, нужно выбрать имя группы при добавлении момента или нажать на аватарку своей группы и выбрать "Добавить момент". Публиковать и просматривать моменты можно на всех платформах. Группам доступны все форматы вовлечения в "Моментах". Авторы смогут привлекать внимание к своему контенту с помощью рамок и масок, стикеров, в том числе загруженных от имени группы через специального бота. Кроме того, группы также смогут задавать вопросы подписчикам с помощью специального стикера "вопрос-ответ" и публиковать их ответы в новых моментах. Группы также смогут делиться в "Моментах" своими публикациями из ленты. Кроме того, официальные группы смогут публиковать любые ссылки с оформлением в своих моментах без ограничений и вне зависимости от количества подписчиков. Это позволит привлечь больше внимания к любому событию или контенту. Все администраторы и модераторы групп в ОК смогут просматривать архив моментов группы со статистикой просмотров и реакций – в одноименном разделе на личной странице. В ближайшее время ОК добавит эти данные и в общую статистику группы.

https://ria.ru/20220412/odnoklassniki-1783099975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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