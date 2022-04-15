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Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка - РИА Новости, 15.04.2022
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Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка - РИА Новости, 15.04.2022
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Около 100 домов повреждены в результате обстрела поселка Климово в Брянской области.
2022-04-15T15:54
2022-04-15T15:53
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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Два дома сгорели полностью. Из восьми пострадавших, пятеро находятся на лечении в стационаре.Ранее СК сообщал, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам Брянской области.
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Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
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брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, видео
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Около 100 домов повреждены в результате обстрела поселка Климово в Брянской области.
2022-04-15T15:54
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15:54 15.04.2022
 

Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка

Читать ria.ru в
Около 100 домов повреждены в результате обстрела поселка Климово в Брянской области.
Два дома сгорели полностью. Из восьми пострадавших, пятеро находятся на лечении в стационаре.
Ранее СК сообщал, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам Брянской области.
 
Брянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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