https://ria.ru/20220415/obstrely-1783746224.html
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка - РИА Новости, 15.04.2022
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Около 100 домов повреждены в результате обстрела поселка Климово в Брянской области.
2022-04-15T15:54
2022-04-15T15:54
2022-04-15T15:53
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783744943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c4fe4a58e868bcc19b1fb734751d2bb.jpg
Два дома сгорели полностью. Из восьми пострадавших, пятеро находятся на лечении в стационаре.Ранее СК сообщал, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам Брянской области.
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783744943_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_232344c4767111bf35ad3b218bd706d3.jpg
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
2022-04-15T15:54
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, видео
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Около 100 домов повреждены в результате обстрела поселка Климово в Брянской области.