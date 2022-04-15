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Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка

Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка - РИА Новости, 15.04.2022

Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка

Около 100 домов повреждены в результате обстрела поселка Климово в Брянской области.

2022-04-15T15:54

2022-04-15T15:54

2022-04-15T15:53

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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Два дома сгорели полностью. Из восьми пострадавших, пятеро находятся на лечении в стационаре.Ранее СК сообщал, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России и нанесли шесть авиаударов по жилым домам Брянской области.

брянская область

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2022

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брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, видео