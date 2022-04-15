https://ria.ru/20220415/obstrely-1783742189.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области - РИА Новости, 15.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области со стороны Украины, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:36

2022-04-15T15:36

2022-04-15T15:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области со стороны Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ."Председателем Следственного комитета России дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны территории Украины... Главой ведомства дано указание установить всех причастных к обстрелам лиц для привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 14 апреля 2022 года несколько сел в Белгородской области были обстреляны со стороны сопредельного государства. Добавляется, что в одном из населенных пунктов повреждены жилые дома, один мужчина получил ранение.

https://ria.ru/20220415/mi-8-1783657792.html

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белгородская область

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин