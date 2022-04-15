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Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/obstrely-1783742189.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области
Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области - РИА Новости, 15.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области со стороны Украины, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:36
2022-04-15T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области со стороны Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ."Председателем Следственного комитета России дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны территории Украины... Главой ведомства дано указание установить всех причастных к обстрелам лиц для привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 14 апреля 2022 года несколько сел в Белгородской области были обстреляны со стороны сопредельного государства. Добавляется, что в одном из населенных пунктов повреждены жилые дома, один мужчина получил ранение.
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украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
15:36 15.04.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Белгородской области со стороны Украины

© РИА Новости / Олег Гончаренко / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Олег Гончаренко
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Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области со стороны Украины, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председателем Следственного комитета России дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны территории Украины... Главой ведомства дано указание установить всех причастных к обстрелам лиц для привлечения их к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 14 апреля 2022 года несколько сел в Белгородской области были обстреляны со стороны сопредельного государства. Добавляется, что в одном из населенных пунктов повреждены жилые дома, один мужчина получил ранение.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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