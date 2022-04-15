https://ria.ru/20220415/obstrel-1783824854.html

Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 15.04.2022

Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:29

2022-04-15T21:29

2022-04-15T22:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

ясиноватая

донбасс

днр

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив десять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 (время совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/obstrel-1783759441.html

ясиноватая

донбасс

украина

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, ясиноватая, донбасс, днр, украина, донецкая народная республика