https://ria.ru/20220415/obstrel-1783800893.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:02
2022-04-15T19:02
2022-04-15T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Александровка, выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке пять снарядов калибром 122 мм