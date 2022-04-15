https://ria.ru/20220415/obstrel-1783759441.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 15.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 16.20 мск обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:33

2022-04-15T16:33

2022-04-15T16:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Продолжение обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:20 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/yasinovataya-1783740314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, украина