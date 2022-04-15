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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/obstrel-1783753031.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 16.00 мск обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:16
2022-04-15T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 мск обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
16:16 15.04.2022 (обновлено: 16:19 15.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 мск обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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