https://ria.ru/20220415/obstrel-1783704231.html

Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшими от ударов ВСУ областями

Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшими от ударов ВСУ областями - РИА Новости, 15.04.2022

Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшими от ударов ВСУ областями

Брянская и Белгородская области, пострадавшие от ударов украинских войск, обладают достаточными силами и средствами для восстановления поврежденных домов,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:21

2022-04-15T13:21

2022-04-15T13:21

происшествия

александр богомаз

брянская область

белгородская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Брянская и Белгородская области, пострадавшие от ударов украинских войск, обладают достаточными силами и средствами для восстановления поврежденных домов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Насколько мне известно, обращений регионов на этот счёт не было. Там действительно есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения. Поэтому сил средств регионов наверняка вполне достаточно, чтобы принять все необходимые меры", - сказал Песков.В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии.Ранее в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".

https://ria.ru/20220415/klimovo-1783668590.html

https://ria.ru/20220415/postradavshie-1783685856.html

брянская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр богомаз, брянская область, белгородская область