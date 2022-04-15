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Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшими от ударов ВСУ областями - РИА Новости, 15.04.2022
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Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшими от ударов ВСУ областями
Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшими от ударов ВСУ областями - РИА Новости, 15.04.2022
Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшими от ударов ВСУ областями
Брянская и Белгородская области, пострадавшие от ударов украинских войск, обладают достаточными силами и средствами для восстановления поврежденных домов,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:21
2022-04-15T13:21
происшествия
александр богомаз
брянская область
белгородская область
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Брянская и Белгородская области, пострадавшие от ударов украинских войск, обладают достаточными силами и средствами для восстановления поврежденных домов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу."Насколько мне известно, обращений регионов на этот счёт не было. Там действительно есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения. Поэтому сил средств регионов наверняка вполне достаточно, чтобы принять все необходимые меры", - сказал Песков.В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии.Ранее в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
https://ria.ru/20220415/klimovo-1783668590.html
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происшествия, александр богомаз, брянская область, белгородская область
13:21 15.04.2022
 
Песков прокомментировал ситуацию с пострадавшими от ударов ВСУ областями

Пресс-секретарь президента Песков: пострадавшие от ударов ВСУ области восстановят дома

© РИА Новости / Анастасия Ткаченко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Анастасия Ткаченко
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Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Брянская и Белгородская области, пострадавшие от ударов украинских войск, обладают достаточными силами и средствами для восстановления поврежденных домов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
"Насколько мне известно, обращений регионов на этот счёт не было. Там действительно есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения. Поэтому сил средств регионов наверняка вполне достаточно, чтобы принять все необходимые меры", - сказал Песков.
Последствия авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 11:04
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле
В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии.
Ранее в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также утреннему обстрелу подверглась территория промпарка "Северный". В расположенной на нем типографии сообщили РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. В типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 12:11
Пять пострадавших при обстреле в Брянской области остаются в стационарах
 
ПроисшествияАлександр БогомазБрянская областьБелгородская область
 
 
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