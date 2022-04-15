https://ria.ru/20220415/obstrel-1783645781.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку - РИА Новости, 15.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку

Украинские войска утром 15 апреля нанесли удары по двум поселкам на территории Донецкой Народной Республики и пригороду Донецка, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:24

2022-04-15T08:24

2022-04-15T09:57

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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска утром 15 апреля нанесли удары по двум поселкам на территории Донецкой Народной Республики и пригороду Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, обстрелы зафиксировали по направлениям:Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/gumkoridory-1783621237.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр