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Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/obstrel-1783645781.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку
Украинские войска утром 15 апреля нанесли удары по двум поселкам на территории Донецкой Народной Республики и пригороду Донецка, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:24
2022-04-15T09:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска утром 15 апреля нанесли удары по двум поселкам на территории Донецкой Народной Республики и пригороду Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, обстрелы зафиксировали по направлениям:Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/gumkoridory-1783621237.html
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в мире, украина, днр
08:24 15.04.2022 (обновлено: 09:57 15.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку

ВСУ обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку из тяжелого вооружения

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Украинские войска утром 15 апреля нанесли удары по двум поселкам на территории Донецкой Народной Республики и пригороду Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, обстрелы зафиксировали по направлениям:
  • 08:05 — н. п. Красногоровка — н. п. Старомихайловка, выпущено шесть мин калибра 120 мм;
  • 08:05 — н. п. КрасногоровкаДонецк (поселок шахты "Трудовская"), выпущено четыре снаряда калибра 122 мм;
  • 08:10 — н. п. Новомихайловка — н. п. Александровка, выпущено десять снарядов калибра 122 мм.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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