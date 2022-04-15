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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:10
2022-04-15T07:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), украина
07:10 15.04.2022 (обновлено: 07:33 15.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно в жилом доме Донецка
Разбитое окно в жилом доме Донецка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в жилом доме Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"(В) 06:15 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 23:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ясиноватая в ДНР подверглась обстрелу крупнокалиберными снарядами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Украина
 
 
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