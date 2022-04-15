https://ria.ru/20220415/obstrel-1783642335.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:10
2022-04-15T07:10
2022-04-15T07:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
07:10 15.04.2022 (обновлено: 07:33 15.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Донецку