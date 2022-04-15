https://ria.ru/20220415/obstrel-1783642335.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T07:10

2022-04-15T07:10

2022-04-15T07:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_0:437:2835:2032_1920x0_80_0_0_379b4593a97be84e51ea3aa0e1cac4fc.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783627127.html

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина