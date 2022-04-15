https://ria.ru/20220415/obligatsii-1783838534.html

Вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале

Вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале - РИА Новости, 15.04.2022

Вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале

Вложения России в американские гособлигации сократились в феврале до 3,753 миллиарда долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T23:50

2022-04-15T23:50

2022-04-15T23:50

экономика

сша

гособлигации сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775888684_0:243:3047:1957_1920x0_80_0_0_474ecb23576d52fca504097789157408.jpg

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Вложения России в американские гособлигации сократились в феврале до 3,753 миллиарда долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США.Долгосрочные облигации составили в российском портфеле два миллиона долларов, краткосрочные - 3,751 миллиарда.Общий объем вложений уменьшился на 750 миллионов долларов в сравнении с январем, когда он составлял 4,503 миллиарда.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, гособлигации сша