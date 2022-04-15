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Вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале - РИА Новости, 15.04.2022
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Вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале
Вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале - РИА Новости, 15.04.2022
Вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале
Вложения России в американские гособлигации сократились в феврале до 3,753 миллиарда долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T23:50
2022-04-15T23:50
экономика
сша
гособлигации сша
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Вложения России в американские гособлигации сократились в феврале до 3,753 миллиарда долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США.Долгосрочные облигации составили в российском портфеле два миллиона долларов, краткосрочные - 3,751 миллиарда.Общий объем вложений уменьшился на 750 миллионов долларов в сравнении с январем, когда он составлял 4,503 миллиарда.
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экономика, сша, гособлигации сша
23:50 15.04.2022
 
Вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале

Минфин США: вложения России в американские гособлигации уменьшились в феврале

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики на планшете трейдера
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Вложения России в американские гособлигации сократились в феврале до 3,753 миллиарда долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США.
Долгосрочные облигации составили в российском портфеле два миллиона долларов, краткосрочные - 3,751 миллиарда.
Общий объем вложений уменьшился на 750 миллионов долларов в сравнении с январем, когда он составлял 4,503 миллиарда.
 
ЭкономикаСШАгособлигации США
 
 
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